Росіяни готові за гроші підпалювати свої заводи, – політтехнолог про пожежу в Москві
Ввечері 3 грудня в Москві спалахнув завод спеціалізованих автомобілів. Вогонь охопив площу в 500 квадратних кілометрів.
Політтехнолог Борис Тизенгаузен прокоментував інцидент 24 Каналу. За його словами, росіяни могли самі підпалити підприємство. Так, населення країни-агресорки загнане в безвихідь через політику своєї влади, тому може наважитись на що завгодно, аби хоч трохи заробити.
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"Тепер складно розібратись, чи з недбалості загоряються підприємства. <...> У Росії багато людей, яких Путін загнав у злиденне існування. Вони готові за гроші підпалювати заводи, військкомати", – зазначив Тизенгаузен.Зверніть увагу! Улітку в Росії масово підпалювали військкомати. Щоб якось стабілізувати ситуацію, генеральна прокуратура країни-агресорки прирівняла це до терактів і диверсій.
У будь-якому разі таке велике підприємство так чи так все одно працює на оборонно-промисловий комплекс Росії. Тому можна вважати, що пожежа певним чином послабила воєнний потенціал країни-агресорки.
Що виробляв підпалений завод
На цьому підприємстві виробляли причепи, на яких возять човни й усілякі снігоходи. Оскільки за радянських часів там випускали також причепи для військових машин, це могли робити й тепер.
Я впевнений, що вони виконували також оборонні замовлення,
– переконаний Тизенгаузен.
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