У Москві продовжується "часткова мобілізація", але місцевим ЗМІ заборонили про це повідомляти

У столиці Москві продовжують роздавати повістки росіянам за місцем проживання та роботи. Хоча мер столиці Росії Сєргєй Собянін продовжує це заперечувати.

За даними розвідки, наразі російська влада зупинила роботу так званих "мобільних мобілізаційних пунктів", а також призупинила практику "облав" на військовозобов’язаних у громадських місцях.

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У Москві намагаються приховати "часткову мобілізацію"

Зазначається, що в закритих директивах керівництву ЗМІ акцентується увага на необхідності повного ігнорування теми "облав" у Москві та Санкт-Петербурзі.

На полігонах московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. У зв'язку з браком офіцерського та сержантського складу на посади інструкторів взводів та інструкторів з підготовки призначають військовослужбовців, які підписали контракт у військовому званні "рядовий" та мають бойовий досвід на території України.

У ГУР також повідомили, що під час "першої хвилі" мобілізації до лав збройних сил Росії прибуло щонайменше 200 тисяч людей. Прогнозують, що подальша мобілізація продовжуватиметься у "класичному варіанті часів Другої світової війни".

Перша частина мобілізованих була направлена в Україну з мінімальними термінами підготовки або взагалі без неї, щоб стабілізували лінії фронту.

Наступні частини мобілізованих направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу.

За аналогічним принципом до ведення бойових дій проти ЗСУ залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль мобілізації.

"Все йде за планом": головне про мобілізацію в Росії

21 вересня російський диктатор Владімір Путін оголосив про початок часткової мобілізації в Росії. Країна-агресорка планувала мобілізувати 300 тисяч осіб.

Втім, указ містив і закритий пункт, в якому мовиться про плани російської влади мобілізувати понад мільйон чоловіків.

Москву накрили "облавами", там почали вручати повістки всюди, де тільки можливо. Зокрема, в метро, хостелах на ринках вдень та вночі.

Росіян "заохочують" йти на загарбницьку війну. За це їм пропонують "цікаві подарунки": безоплатний газ, продовольство, живу рибу та навіть баранів.

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