У Москві нервують: навколо Кремля встановили уже три комплекси ППО "Панцирь-С1"

У Росії так звана спецоперація настільки йде за планом, що у самій столиці країни-агресорки уже встановлюють системи ППО. При тому не будь-де, а на дахах будівель.

Так. лише нещодавно у Москві появився перший комплекс ППО на адміністративній будівлі, що викликало резонанс у мережі. Тепер там таких комплексів щонайменше три.

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Де встановили комплекси ППО

Усі три системи ППО, про які відомо, встановлені на дахах адміністративних будівель, а саме:

міноборони на Фрунзенській набережній;

адміністративна будівля в Тетеринському провулку;

ГУ МВС на Петрівці, 38.

Усі вони перекривають центр прийняття рішень окупантів, а саме Кремль. Також у зоні їхньої дії значна частина столиці країни-терористки.

Зона дії ППО перекриває Кремль / Карта Evergreen Intel

Цікаво, що системи ППО розміщують в густонаселених житлових кварталах, переважно поблизу аеропортів і аеродромів. На це звернули увагу й в Офісі Президента. Так, Михайло Подоляк зауважив, що колись глава МЗС Росії звинувачував Україну в розміщенні систем ППО в житлових кварталах і говорив про незаконність таких дій. Тепер же саме йому варто би було пояснити, що відбувається.

Також Подоляк поцікавився, чи не бажають Путін та Пєсков пояснити росіянам концепцію "триденної спецоперації", коли на 11-ий місяць її проведення у Москві посилюють ППО.

Що лякає окупантів

За інформацією Bloomberg, у Росії можуть бути нажахані роботою безпілотників, через діяльність яких "бавовна" завітала до Саратова та Рязані. Ці міста знаходяться не так вже й далеко від самої Москви. А саме на відстані приблизно 800 та 200 кілометрів відповідно від столиці.

За словами російських чиновників, знайомих із ситуацією, саме це повпливало на рішення Кремля про ППО. Ці системи доповнять наявні протиракетні комплекси, встановлені навколо столиці. Вони розповіли про це на умовах анонімності.

Ба більше, у Росії почали перевіряти бомбосховища по всій країні, які за понад 30 років після закінчення холодної війни стали занедбаними.

Інші можливі цілі встановлення ППО у Москві