У Москві – тривожно: на вулицях з'явилися загадкові мітки
8 травня 2023, 21:36Читать новость на русском
Джерело:Сергій Стерненко
На вулицях російської Москви з'явились червоні мітки у вигляді хрестів. Їх розмістили на асфальті.
Подекуди мітки на розі вулиць, подекуди – на посеред дороги. Про них стало відомо 8 травня.
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У Москві з'явились загадкові позначки
Москва, трєвожно…
– прокоментував активіст.
Ввечері 8 травня офіційно російські пропагандисти не коментували позначки.
У російській Москві з'явились мітки / Фото з телеграм-каналу Стерненка
Останні тривожні новини з Росії
- У російській Москві 6 травня через підрив автомобіля пропагандиста Захара Прилєпіна перекрили рух доріг. Ймовірно, бункерний не на жарт налякався. Адже рух машин перекрили у центрі міста та у районі Кремля.
- Видання Reuters написало, що у росіян занепокоєння зросло за останній тиждень. Так, у декількох російських регіонах вже згорнули заходи до 9 травня. У самій Москві на репетиції параду залучили менше військових та військової техніки, хоч мешканці міста хотіли, щоб він відбувся, як завжди.
- Українська розвідка попередила, що Кремль може готувати провокації на 9 травня. Зокрема, російська влада може інсценувати напади на цивільне населення прикордонних районів Росії. Провокації російські спецслужби можуть провести проти цивільного населення Росії.