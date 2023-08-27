"Москва не одразу руйнувалася": як на російське населення впливають атаки БпЛА
В ніч на 26 серпня російську столицю знову "вітав" невідомий безпілотник. Пропагандисти заявили про успішну роботу "ПеВеО", а от місцеві мешканці – про потужний стовп вогню. Подібні події вже є рутиною для Росії, але все ще попереду.
Про це 24 Каналу наголосив радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Це ще не така щільність атак, яка б змусила росіян розплющити очі.
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Москву "вітають" БпЛА
Тож, в ніч на 26 серпня росіяни начебто збили безпілотник в Істринському районі Підмосков'я. "Патєрь" і руйнувань немає – встиг заявити місцевий мер. Але надзвичайників чомусь викликали на місце. Таким чином москвичі звикають до життя на війні.
Вона не така кривава, як у Києві. Але Москва не одразу руйнувалася. Тому й повітряні атаки не одразу стали такими, щоб вони відкрили очі мільйонам москвичів. Все попереду,
– підкреслив радник з комунікацій легіону "Свобода Росії".
Олексій Барановський про атаки невідомих безпілотників у Росії: дивитись відео
Ба більше – росіяни потроху звикають і до закритого неба. Бо цієї ночі окупанти вкотре оголошували план "Кавьор". А прийом і відправку усіх рейсів у столичних аеропортах зупинили.
"Війна затягується, Путін так просто не відступить. Значить далі буде більше і війна прийде в дім кожного росіянина: у вигляді бідності через війну, у вигляді домовини через мобілізацію чи у вигляді безпілотника. Бо на війні як на війні", – наголосив Олексій Барановський.
Атаки невідомих безпілотників на Москву: останні новини
- В ніч на 23 серпня Москву атакували невідомі дрони. Спочатку місцеві повідомляли про вибухи у Підмосков'ї, але згодом "бавовна" з'явилася біля горезвісного бізнес-центру "Москва-Сіті".
- Цікаво, що у даному бізнес-центрі є апартаменти, які належать так званій "еліті": вдові Владіміра Жириновського, брату глави Сирії Башира Асада та кримінальному авторитету Владіміру Голубєву на прізвисько "Бармалєй". Це була своєрідна плата за лояльність до режиму Владіміра Путіна.
- Тим часом звичайні росіяни налякані. Після чергової неспокійної ночі вони влаштували істерику в мережі. На фоні російської пропаганди "всьо по плану" вони не розуміють як БпЛА вдається долетіти до Москви.