"Москва не одразу руйнувалася": як на російське населення впливають атаки БпЛА

В ніч на 26 серпня російську столицю знову "вітав" невідомий безпілотник. Пропагандисти заявили про успішну роботу "ПеВеО", а от місцеві мешканці – про потужний стовп вогню. Подібні події вже є рутиною для Росії, але все ще попереду.

Про це 24 Каналу наголосив радник з комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський. Це ще не така щільність атак, яка б змусила росіян розплющити очі.

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Москву "вітають" БпЛА

Тож, в ніч на 26 серпня росіяни начебто збили безпілотник в Істринському районі Підмосков'я. "Патєрь" і руйнувань немає – встиг заявити місцевий мер. Але надзвичайників чомусь викликали на місце. Таким чином москвичі звикають до життя на війні.

Вона не така кривава, як у Києві. Але Москва не одразу руйнувалася. Тому й повітряні атаки не одразу стали такими, щоб вони відкрили очі мільйонам москвичів. Все попереду,

– підкреслив радник з комунікацій легіону "Свобода Росії".

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Ба більше – росіяни потроху звикають і до закритого неба. Бо цієї ночі окупанти вкотре оголошували план "Кавьор". А прийом і відправку усіх рейсів у столичних аеропортах зупинили.

"Війна затягується, Путін так просто не відступить. Значить далі буде більше і війна прийде в дім кожного росіянина: у вигляді бідності через війну, у вигляді домовини через мобілізацію чи у вигляді безпілотника. Бо на війні як на війні", – наголосив Олексій Барановський.

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