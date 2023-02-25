У Києві ускладнено рух через міст Патона

У Києві 25 лютого на мосту Патона спостерігають ускладнений рух. Все через ДТП.

Рух через міст ускладнений в обох напрямках. Про це повідомили правоохоронці.

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Увага! Рух через міст Патона – ускладнений через ДТП в обох напрямках,

– мовиться у повідомленні.

Щоправда, подробиць аварії правоохоронці не повідомляють. Місцеві ЗМІ інформують про величезні затори на мосту.

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