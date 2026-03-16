Про це повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров. Тип безпілотника посадовець не уточнив.

Що відомо про удар по вантажівці на Сумщині 16 березня?

Окупанти влучили по вантажівці, авто спалахнуло.

Ще одна втрата на Сумщині. У Садівській громаді загинув 40-річний чоловік. Він приїхав завантажуватися зерном. У цей момент росіяни прицільно поцілили безпілотником у кабіну вантажівки, де перебував водій,

– поінформував Григоров.



Страшні фото з місця загибелі водія на Сумщині / Прокуратура та ОВА

У прокуратурі Сумщини додали деталі.

"У Сумському районі загинув водій вантажівки унаслідок чергової ворожої атаки – розпочато слідство. За даними слідства, 16 березня 2026 року близько 11:40 ворог атакував безпілотником вантажівку, яка знаходилася на території Садівської громади Сумського району. Унаслідок атаки окупантів водій загинув", – написали там.

Подію розслідують як воєнний злочин росіян, який спричинив загибель людини.

