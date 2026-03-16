Про це повідомив глава Сумської ОВА Олег Григоров. Тип безпілотника посадовець не уточнив.
Дивіться також На Запоріжжі росіяни вбили поштарку, яка отримала відзнаку від Міноборони
Що відомо про удар по вантажівці на Сумщині 16 березня?
Окупанти влучили по вантажівці, авто спалахнуло.
Ще одна втрата на Сумщині. У Садівській громаді загинув 40-річний чоловік. Він приїхав завантажуватися зерном. У цей момент росіяни прицільно поцілили безпілотником у кабіну вантажівки, де перебував водій,
– поінформував Григоров.
Страшні фото з місця загибелі водія на Сумщині / Прокуратура та ОВА
У прокуратурі Сумщини додали деталі.
"У Сумському районі загинув водій вантажівки унаслідок чергової ворожої атаки – розпочато слідство. За даними слідства, 16 березня 2026 року близько 11:40 ворог атакував безпілотником вантажівку, яка знаходилася на території Садівської громади Сумського району. Унаслідок атаки окупантів водій загинув", – написали там.
Подію розслідують як воєнний злочин росіян, який спричинив загибель людини.
Інші жорстокі удари Росії
На жаль, моторошні злочини росіян тривають. Ворог робить усе, щоб залякати українців.
16 березня росіяни прицільно били по проїзній частині однієї з вулиць Сум. Травмовані четверо людей, пошкоджено житлові будинки. Був удар і по автівках.
Днями на Харківщині прицільно вбили медиків. Раніше вони працювали на Куп'янському напрямку й одного разу вже змогли втекти від дрона. Колеги сказали, що Росія робить це спеціально – щоб швидкі боялися приїздити в певні райони, щоб українці залишалися без допомоги.
Запоріжжя теж зазнало жорстокої атаки. Росія била в ніч проти 16 березня і зранку. Місцева влада писала, що під завалами можуть бути люди, зокрема, 16-річна дівчина. Юнку врятували, вона у важкому стані з опіками, мінно-вибуховими травмами та численними переломами. Є ще декілька поранених. 68-річна жінка загинула.
Кияни теж чули вибухи весь ранок 16 березня. Окупанти атакували дронами та балістикою, уламки одного з безпілотників упали просто на Майдані Незалежності.
На Дніпропетровщині знищено 15 приватних будинків, ще понад 20 осель пошкоджено. Понівечено будівлю школи й автівки.