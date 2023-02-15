Мовиться навіть не про місяці: у Британії зробили заяву щодо винищувачів для України

Велика Британія поставить Україні винищувачі, ймовірно, через кілька років. Цю допомогу не передадуть навіть у найближчі місяці.

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. До речі, нещодавно Ріші Сунак також висловився щодо передачі Україні винищувачів.

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Коли Британія зможе передати винищувачі для України

Як розповів міністр оборони, поставка британських винищувачів для України, ймовірно, триватиме кілька років.

Стосовно винищувачів, я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов’язково передамо їх,

– заявив Уоллес.

Міністр вважає, що українські захисники не зможуть навчитися керувати винищувачами за тиждень або два. Це займе багато часу.

Уоллес зазначив, що рішення Британії розпочати навчання українських пілотів є довгостроковим.

"Ми маємо планувати не лише боротьбу на цей час, коли ми допомагаємо Україні відбити незаконне вторгнення Росії, але й допомогти Україні з її довгостроковою стійкістю, переконавшись, що після цього конфлікту чи цієї війни, Україна здатна захистити себе в довгостроковій перспективі", – наголосив міністр.

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