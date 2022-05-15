Мовиться про сотні мільярдів євро: G7 підтримує передачу російських активів Україні

Дмитро Кулеба зустрівся зі своїми колегами з країн "Великої сімки". Глава МЗС зуаважив: вони підтримуюють ідею щодо передачі активів держави-агресорки Україні.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він розповів про деталі зустрічі у форматі "Великої сімки" – перемовини вели глави МЗС.

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Розмова була дуже конкретною та предметною

Ця зустріч стала продовженням перемовин президента Зеленського з лідерами G7, які відбулись 8 травня у відеоформаті. Розмова була дуже конкретною та предметною – за зачиненими дверима, без телефонів та жодних засобів комунікації.

Про деталі говорити не можу. Скажу єдине: дуже добре заходить ідея про те, що потрібно російські активи не просто потрібно заарештувати, але й передавати Україні на відбудову нашої держави,

– пояснив Кулеба.

Мовиться, в буквальному сенсі, про сотні мільярдів євро. Також "Велика сімка" заявила, що готова взяти участь у відновленні України після війни.

Раніше про арешт російських активів заговорив Боррель

Зазначимо, що раніше верховний представник ЄС Жозеп Боррель говорив, що потрібно не просто заморозити російські активи, а арештувати їх, а тоді передати Україні. Ці кошти мають піти на відновлення знищеного Росією.

Як приклад Боррель назвав США, які арештували активи Центробанку Афганістану і передали ці гроші на гуманітарні потреби.

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На таку пропозицію Борреля позитивно відреагували у ОП

На таку пропозицію Борреля схвально відгукнулись в Офісі Президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що це може стати шляхом для відновлення справедливості. Позиція Києва однозначна: за зруйновану інфраструктуру та знищені міста має відповідати Росія.

Позиція "Великої сімки" щодо агресії Росії проти України:

Глави МЗС "Великої сімки" після зустрічі наголосили, що ніколи не визнають зміну державних кордонів України.

Спільну заяву про це оприлюднили дипломати Великої Британії, Канади, Німеччини, Франції, Італії, Японії, США та Євросоюзу.

Вони наголосили, що зосереджені на економічній та політичній ізоляції Росії.

Глави МЗС запевнили, що Україна має право на самооборону відповідно до Статуту ООН.

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