Вивчили мову за 2,5 роки: подружки з Казахстану здивували своїм знанням української
Джерело:Ніколас Карма
Мережу сколихнули двоє дівчат родом з Казахстану. Лише за два роки їм вдалося майже досконало вивчити українську мову.
Користувачі вважають, що вони справжній приклад для наслідування. Вони акцентують, що навіть за 2,5 роки можна чудово вивчити українську – головне бажання.
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Розмова з дівчатами
Львівський блогер Ніколас Карма в одному з чергових відео традиційно зупинив перехожих, аби поцікавитися, скільки коштує їхній лук. Так, виявилося, що його співрозмовницями цього разу виявилися дівчата родом з Казахстану.
Я одразу вибачаюся, ми з Казахстану, тому в нас українська трохи не дуже буде,
– одразу намагалася виправдатися одна з дівчат.
Однак насправді, їх знання здивували. Якби дівчата не розповіли про свою Батьківщину, то за їхньою мовою вкрай складно було б зрозуміти, що вони є іноземками.
Розмова з дівчатами з Казахстану: дивіться відео
Як розповіли дівчата, вони народилися та виросли у столиці Казахстану – Алмати. Їх батьки також родом звідти ж. Лише 2,5 роки тому дівчата перебралися до України. За цей час їм вдалося оволодіти українською.
Користувачі у мережі високо оцінили знання дівчат. Вони зазначають, що захоплені ними і вони є справжнім прикладом для наслідування. Ніколас Карма також був у захваті – він зазначив, що сам спілкується українською гірше. Він додав, що "іноді може щось таке загнути".
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