В халаті та з просеко: у Дніпрі чоловік на повну гучність слухав пісню про “Росію-мать"

У центрі Дніпра чоловік у машині на повну гучність слухав пісню про "родіну" і "Росію-мать". Після "виховної бесіди" дніпрянин перепросив за вибір такого репертуару.

Варто зазначити, що ще у червні 2022 року Верховна Рада ухвалила рішення про заборону російської музики у громадських місцях. Рішення підтримали 303 народних депутати.

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Російська музика у Дніпрі

У центрі Дніпра 2 листопада можна було помітити незвично одягнутого чоловіка з бокалом просеко. Згодом дніпрянина у білому халаті зафіксували біля його авто, де він з відкритими дверима на повну потужність слухав музику. Чоловік вибрав не надто патріотичний репертуар про "своїх не бросаєм" і "Росію-мать".

Повідомляється, що на місце викликали поліцію, а ті своєю чергою знайшли меломана. ЗМІ пишуть, що його притягли до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Також чоловіку довелося перепросити за вибір російської пісні. Почав він своє пояснення зі слів: "Доброго вечора, я з України".

У мене автомобіль стояв біля готелю, де я перебував. Там лунала музика якогось там російського виконавця. І я не знаю, щиро вибачаюся,

– говорить чоловік на камеру.

Дніпрянин додав, що "все буде добре" і "за нами перемога". Закінчив вибачення він гаслом "Слава Україні".

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