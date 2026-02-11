Про інцидент у соцмережі тредс повідомила мама учениці Вікторія Стаценко.

Що відомо про ситуацію?

За словами мами учениці, з'ясувалося, що у групі навчається дитина з Росії, яка не розуміє української, тому викладач вирішив пояснювати матеріал також російською. Водночас у групі перебувають семеро україномовних дітей.

Жінка наголосила, що українська є державною мовою освітнього процесу, а дублювання російською вважає неприйнятним. Після цього вона вирішила припинити навчання доньки у закладі Total School. Сама Вікторія Стеценко переїхала до Одеси з Криму, тому її обурило використання російської мови у навчальному процесі.

Вікторія Стаценко розповіла про ситуацію / Скриншот

Користувачі соцмереж також підтримали жінку. Багато хто вказував, що заради однієї дитини інші учні не повинні навчатися мовою держави-агресора.

Згодом Вікторія Стаценко повідомила, що адміністрація школи перепросила за інцидент та повернула кошти за весь період навчання. Водночас заклад зробив їй зауваження через публічний розголос, однак жінка заявила, що її позиція залишається незмінною і вона вважає неприпустимим використання російської мови в освітньому процесі.

Що відомо про інші мовні скандали?