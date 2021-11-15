"Моє здоров'я стрімко погіршується": Денісова отримала лист від Саакашвілі й прилетіла в Грузію

Людмила Денiсова у понеділок, 15 листопада, прибула до Грузії. Там вона планує відвідати ув'язненого Міхеіла Саакашвілі.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Денісова заявила, що має намір зустрітися з політиком вже у вівторок, 16 листопада. Наразі Посольство України в Грузії скерувало запит на відповідний дозвіл до Міністерства юстиції Грузії.

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Минулого тижня отримала листа від Міхеіла, в якому він скаржиться на погіршення стану здоров'я, незадовільні умови утримання та просить про зустріч,

– розповіла Денісова.

Також вона поділилася у мережі світлинами листа, який отримала від Саакашвілі. Політик заявив, що "його здоров'я стрімко погіршується".



Лист від Саакашвілі / Фото з телеграм-каналу Денісової



Лист від Саакашвілі / Фото з телеграм-каналу Денісової

До Саакашвілі не пустили консиліум лікарів

Адвокат Саакашвілі розповів, що 14 листопада до політика не впустили консиліум лікарів, який сформували у грузинському Міністерстві охорони здоров'я.

За словами захисника, "сьогодні (14 листопада – 24 канал) перший випадок, коли Саакашвілі було відмовлено в реалізації права на захист здоров'я". Адвокат наголосив, що це – незаконний та ганебний факт.

Зауважте! Андрій Садовий написав листа Саакашвілі й закликав політика припинити голодування. Мер Львова наголосив: "ти потрібен нам живим і здоровим". Саакашвілі у відповідь подякував за підтримку та висловив сподівання якнайшвидше повернутися в Україну.

Допис Денісової:

Прибула до Грузії з наміром відвідати в пенітенціарній установі №18 у місті Глдані громадянина України, Голову Виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України Міхеїла Саакашвілі.

Минулого тижня отримала листа від Міхеіла, в якому він скаржиться на погіршення стану здоров’я, незадовільні умови утримання та просить про зустріч.

Посольством України в Грузії було скеровано запит до Міністерства юстиції Грузії щодо надання дозволу на моє відвідання Міхеіла у пенітенціарній установі № 18 16 листопада 2021 року.