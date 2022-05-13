Мої хлопці знають ціну артилерії, – Залужний подякував американцям за гаубиці М777

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний показав, як працюють гаубиці калібру 155 міліметрів типу М777. Адміністрація президента США надала їх українським військовим.

Про це він написав у фейсбуці, подякувавши нашим артилеристам та американцям, які долучилися до допомоги Україні.

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Високоточна і дуже ефективна зброя

У своєму пості головнокомандувач звернув увагу, що гаубиці М777, які передали американці, вже виконують свою роботу та зауважив, що це – ефективна зброя.

Мої хлопці знають ціну артилерії. Передусім вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя,

– написав Залужний.

Як працюють американські гаубиці / Фото фейсбук Валерія Залужного

Гаубиця калібру 155 міліметрів: довідка

Британська польова причіпна M777 має цифрову систему управління вогнем, яка є аналогічною до систем управління вогнем у самохідних артилерійських установках. Максимальна далекобійність звичайними снарядами сягає 24,7 кілометра. Ба більше – гаубиця може вести вогонь високоточними снарядами M982 Excalibur з максимальною дальністю до 40 кілометрів.

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Зброя від США: коротко

Генштаб ЗСУ неодноразово наголошував, що США є потужним союзником України у боротьбі з російськими окупантами. Зараз американська влада надає нам усю можливу підтримку та забезпечує наших воїнів необхідною зброєю.

2 травня морські піхотинці та Військово-повітряні сили Сполучених Штатів завантажили гаубиці M777 калібру 155 міліметрів для України на Boeing C-17 Globemaster III.

7 травня на базі Повітряних сил "Тревіс", що у Каліфорнії, відбулося завантаження боєприпасів для гаубиць калібру 155 міліметрів, які прибули до України.

За словами Арестовича, із 90 гаубиць, які нам хотіли надати американці, 89 вже в Україні.

Міністерство оборони США підписало контракт на виготовлення безпілотників-камікадзе Switchblade, які одразу передадуть Україні. На придбання цієї зброї було виділено понад 17 мільйонів доларів.

9 травня президент США Джозеф Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у деталях пояснив, що саме передбачає ухвалення цього закону.

для України. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у деталях пояснив, що саме передбачає ухвалення цього закону. 13 травня стало відомо, що морські піхотинці Морських Експедиційних Сил Корпусу морської піхоти США готують піддони з нелетальним обладнанням, необхідним для оборони України на фронті.

Олексій Резніков зазначив, що в озброєнні України відбувся тектонічний зсув – американські гаубиці М777 калібру 155 міліметрів вже працюють на фронті, а ще три місяці тому, за його словами, це вважалося неможливим.

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