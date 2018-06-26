МОЗ оприлюднило назви 96 пляжів України, де небезпечно купатися

Вода на 96 українських пляжах є небезпечною для купання. Такі дані опублікував Центр громадського здоров'я МОЗ, грунтуючись на результатах дослідження води 15-21 червня.

У Міністерстві охорони здоров'я підготували перелік пляжів в усіх обласях України, де не можна купатись.

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Де не можна купатись у Вінницькій області

с. Глухівці, Рекреаційна зона ставок, Козятиський район

Козятин, Рекреаційна зона ставок №5

Козятин, Рекреаційна зона "Водокачка"

Погребище, Рекреаційна зона місце відпочинку, р. Рось

Вінниця, Пляж Центральний

Вінниця, Рекреаційна зона "Вишенське озеро"

с.Флорине, рекреаційна зона "Анталька", р. Дохно



Де не можна купатись у Волинській області

смт Локачі, рекреаційна зона, ставок

Луцьк, Центральний пляж, р.Стир

Луцьк, пляж "Теремно", р. Сапалаївка

с. Соловичі, оз.Велище

Ковель, рекреаційна зона , р. Турія водосховище

Ковель, міський пляж, р. Турія

Де не можна купатись у Донецькій області

Маріуполь, пляж "Центральний"

Маріуполь, Міський пляж "Лівобережний"

Де не можна купатись у Дніпропетровській області

м.Новомосковськ, Дитячий пляж

Де не можна купатись у Житомирській області

смт. Лугини, рекреаційна зона, р. Товста

Коростень, рекреаційна зона вул. Древлянська

Новоград-Волинський, міський пляж по вул.Богуна

Новоград-Волинський, рекреаційна зона «Провалка» по 3-му провулоку Чехова, р. Смолка

Баранівка, Рекреаційна зона "Заріччя"

Чуднів, р. Тетерів (перед мостом)

Де не можна купатись у Закарпатській області

с. Ворочеве Перечинського району, Місце для купання "Дичка", р. Уж

Перечин, Місце для купання "Залив", р. Уж - закарпатська

Мукачево, вул. Окружна, р. Латориця - закарпатська

Мукачево, Вул. Валенберга, р. Латориця

Мукачево, Парк Перемоги, р. Латориця

Мукачево, район монастиря

Де не можна купатись у Запорізькій області

Запоріжжя, Громадський пляж "Центральний"

Енергодар, міський пляж "Сонячний"

Де не можна купатись у Київській області

Тетіїв, рекреаційна зона місця масового відпочинку, р. Роська

смт.Іванків, Рекреаційна зона : р.Тетерів

Вишгород, вул.Набережна, озеро

Вишгород, оз."Бегемотик-2"

с. Віта Поштова, зона відпочинку "Крючок", Каскад озер р.Сіверка

Васильків, Рекреаційна зона, р. Стугна

Фастів, Рекреаційна зона, р. Унава

смт. Гребінки, Рекреаційна зона, р. Протока

Біла Церква, Пляж мікрорайону "Вокзальна", р. Рось

смт. Рокитне, Рекреаційна зона для відпочинку населення, р.Рось

Миронівка, вул. Захарченка, Рекреаційна зона для відпочинку населення, р. Росава

Богуслав, рекреаційна зона для відпочинку населення, вул. Мисайлівська

с. Циблі Переяслав-Хмельницький район, Пляж на Канівському водосховищі ДОЗ ″Джерело Надії″

Переяслав-Хмельницький, рекреаційні зони відпочинку "Лісове озеро"

Переяслав -Хмельницький, Пляж на Канівському водосховищі (міський пляж)

с. Кийлів Бориспільський район, Канівське водосховище

с. Кийлів Бориспільський район, річка Павлівка

смт. Згурівка, озеро "Рецево"

смт. Баришівка, озеро "Земснаряд"

смт. Баришівка, зони рекреації р. Ст. Красилівка

Бориспіль, озеро ″Княжицьке″

Бориспіль, озеро мікрорайону ″Нестерівка″

Бориспіль, озеро УМБ-17

Бориспіль, озеро "Олесницьке"

Де не можна купатись у Кіровоградській області

Кропивницький, Місце купання "Ковалівський пляж", р.Інгул

с. Петрово Знам'янський район, Місце купання та відпочинку, Петрівський ставок №1

Де не можна купатись у Луганській області

Кремінна, Зона рекреації , р.Красна

смт. Біловодськ Біловодський р-н, Зона рекреації, р. Деркул

Сєвєродонецьк, міський пляж, оз.Чисте

Сєвєродонецьк, смт. Сиротино, пляж бази відпочинку "Клешня", озеро Клешня

Лисичанськ, Пляж ставка в р-ні ПАТ «Лисичанський склозавод "Пролетарій", вул. Героїв Сталінграду

Лисичанськ, Зона рекреації, р-н човнової станції, р.Сіверський Донець

смт.Сиротине, Луганська область озеро Кривеньке, пляж бази відпочинку "У озера Кривеньке"

Де не можна купатись у Львівській області

Золочів, Озеро "Молодіжне", парк "Здоров’я"

Де не можна купатись у Миколаївській області

Первомайськ, міський пляж "Райдуга"

Миколаїв, пляж "Стрілка", р. Інгул

Де не можна купатись у Полтавській області

Полтава, пляж Київського району, р.Ворскла

Полтава, пляж Шевченківського р-ну, р. Ворскла

Кобеляки, Центральний пляж

Кременчук, Пляж парку Воїнів Інтренаціоналістів

Кременчук, Центральний міський пляж

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Де не можна купатись у Рівненській області

Радивилів, пляж, Штучний став

р. Слонівка

Дубно, місце масового відпочинку, р. Іква

с. Воронки, прибережна смуга (пляж відсутній)

Сарни, міський пляж, р. Случ

с.Жобрин, Рівненський р-н, пляж ОП санаторію “Червона калина” р. Путилівка

Обарів, пляж ТзОВ “Обароівінвест”, став

с.Кустин Рівненський р-н,пляж КЗ ДСОК “Електронік-Рівне” , р.Горинь

Рівне, оз.Басів Кут, міський пляж

с. Гориньгрод, Річка Горинь (вхід в район)

Де не можна купатись у Тернопільській області

Тернопіль, міський пляж, р. Серет,

Тернопільський став північно-західний берег

Де не можна купатись у Чернівецькій області

Чернівці, Міський пляж, р. Прут