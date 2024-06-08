Унікальні дрони-літаки: чим могли атакувати російський аеродром "Моздок"
У ніч на 8 червня дрони атакували аеродром "Моздок" у Північній Осетії. Там могли вдарити безпілотниками, які схожі на американський легкий літак Cessna, але іншого типу.
Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, цей БпЛА не зовсім такий, як Cessna, якими атакували підприємства у Татарстані.
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"У цій атаці був використаний подібний, не зовсім такий, який ми бачили в Татарстані, коли там завдавалися удари. Він схожий за характеристиками, за розмірами. Але наскільки станом на зараз відомо, це дещо інша модель, інший тип, який за зовнішніми ознаками доволі схожий", – сказав він.
Росіяни намагаються протидіяти
Олександр Мусієнко зазначив, що є способи, як обходити ворожі системи ППО, щоб розосередити можливості запуску ракет чи протидії. Також є можливості створення певних пасток на радарах, коли ворог бачить більше, не може сконцентруватися, де ж реальна ціль.
Також те, що вони легкі, що вони фактично планують, хоч їх видають звуки, їх можна почути і потім побачити. Бо швидкість не настільки велика, як у ракети чи як у реактивного літака-винищувача,
– пояснив військовий експерт.
Але водночас на радарах ці дрони є мало помітними. Корпус виготовляють з таких матеріалів, які гірше видно. Загалом є низка факторів, які впливають на те, що вдається проводити такі атаки.
Окупанти намагаються протидіяти таким атакам. Росіяни перегруповуються, думають, в який спосіб розміщувати РЕБи, де їм перекривати можливі зони ураження. На щастя, поки ворог не досягнув у цьому успіхів.
Що відомо про атаку на "Моздок"
- У міноборони Росії повідомили, що вночі 8 червня ППО нібито "збила український безпілотник" над територією Північної Осетії. Згодом стало відомо, що дронів було три. Про це повідомив голова Північної Осетії Сєргєй Мєняйло. Росіяни також повідомили, що ціллю безпілотників був військовий аеродром "Моздок".
- За даними джерел 24 Каналу, за операцією стоїть ГУР МО. Українські БпЛА атакували російський аеродром "Моздок", де базуються літаки, якими ворог завдає ударів по Україні. Наслідки удару встановлюють. У "Моздоку" створили оперативний республіканський штаб, а також – скасували усі масові заходи.
- Зауважимо, що на російському аеродромі "Моздок" у квітні було 6 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. А також – гелікоптери різних типів та 4 літаки типу Су-24М/МР.