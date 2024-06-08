Унікальні дрони-літаки: чим могли атакувати російський аеродром "Моздок"

У ніч на 8 червня дрони атакували аеродром "Моздок" у Північній Осетії. Там могли вдарити безпілотниками, які схожі на американський легкий літак Cessna, але іншого типу.

Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, цей БпЛА не зовсім такий, як Cessna, якими атакували підприємства у Татарстані.

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"У цій атаці був використаний подібний, не зовсім такий, який ми бачили в Татарстані, коли там завдавалися удари. Він схожий за характеристиками, за розмірами. Але наскільки станом на зараз відомо, це дещо інша модель, інший тип, який за зовнішніми ознаками доволі схожий", – сказав він.

Росіяни намагаються протидіяти

Олександр Мусієнко зазначив, що є способи, як обходити ворожі системи ППО, щоб розосередити можливості запуску ракет чи протидії. Також є можливості створення певних пасток на радарах, коли ворог бачить більше, не може сконцентруватися, де ж реальна ціль.

Також те, що вони легкі, що вони фактично планують, хоч їх видають звуки, їх можна почути і потім побачити. Бо швидкість не настільки велика, як у ракети чи як у реактивного літака-винищувача,

– пояснив військовий експерт.

Але водночас на радарах ці дрони є мало помітними. Корпус виготовляють з таких матеріалів, які гірше видно. Загалом є низка факторів, які впливають на те, що вдається проводити такі атаки.

Окупанти намагаються протидіяти таким атакам. Росіяни перегруповуються, думають, в який спосіб розміщувати РЕБи, де їм перекривати можливі зони ураження. На щастя, поки ворог не досягнув у цьому успіхів.

Що відомо про атаку на "Моздок"