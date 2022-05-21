Може, автор хоче приїхати в Бучу, побачити згорьовані сім'ї, – Подоляк про цинічну статтю NYT

Михайло Подоляк відреагував на цинічну статтю The New York Times. Він заявив, що ця заява є дуже дивною.

Радник голови Офісу Президента наголосив: це ж дуже круто розмірковувати про глобальні світові проблеми, сидячи у теплому кабінеті з горнятком кави. Відповідну заяву Подоляк зробив в ефірі одного з українських телеканалів.

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За словами Подоляка, тоді автор, серйозний хлопчина або дівчина, думає, що є крутим, бо ж отримав торік Пулітцерівську премію. Нібито можна без проблем розмірковувати, що нехай Україна щось віддасть.

А чи не хоче ця людина, яка пише "уступіть щось", приїхати сюди й поговорити з людьми, з сім'ями, у яких вбили рідних. Не хоче поговорити з ними. The New York Times, яка проблема?,

– емоційно відреагував Подоляк.

Він закликав автора матеріалу випити кави в Україні, побувати у Бучі у зруйнованих будинках, поговорити про те, чому українці не хочуть віддати щось росіянам.

Радник голови Офісу Президента пригадав, як у 2014 році українців також закликали не провокувати Росію. Подоляк запропонував уявити, що сталося б, якби Україна віддала, наприклад, Херсонську область. Що тоді робили б росіяни? Захотіли б забрати ще Дніпропетровську область або Запорізьку. Це – очевидно.

Подоляк заявив: треба бути дуже неінтелектуальною людиною, аби пропонувати українцям віддати свої території. Тоді завтра російські загарбники прийдуть, аби забирати Полтавщину або Одеську чи Миколаївську область. Українців поступово вбиватимуть.

Цинічна стаття The New York Times: головне

В обурливому матеріалі The New York Times мовиться: подальшу двопартійну підтримку України у США гарантувати начебто вже не можуть. Як приклад навели те, що невелика група республіканців-ізоляціоністів взялася критикувати витрати на допомогу Україні.

Автори матеріалу навіть взяли на себе повноваження заявити, що підтримка з боку американців не триватиме нескінченно. Бо народ США нібито значно більше турбує інфляція.

Окрім того, автори статті закликають Джо Байдена дати зрозуміти Володимиру Зеленському, що нібито є межа у тому, "як далеко США та НАТО протистоятимуть Росії".

Ба більше, автори навіть заявили, що якщо "конфлікт" (так називають війну) призведе до реальних переговорів, "українським лідерам доведеться приймати болісні територіальні рішення, яких вимагатиме компроміс".

Байден про підтримку України

Що б там не фантазували автори The New York Times, Байден неодноразово наголошував, що США підтримуватимуть Україну. Зокрема, лідер Штатів наголосив: постачання зброї продовжуватимуться упродовж тривалого часу.

Нещодавно парламентська делегація від України відвідала Вашингтон. Там відбулася низка важливих зустрічей. Зокрема, з представниками Конгресу, Сенату та Держдепартаменту. Згодом Галина Васильченко, яка перебувала у складі делегації, наголосила, що у США чітко наголосили: вони підтримуватимуть Україну до її перемоги.

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