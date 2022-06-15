Може бути нове розпорядження, – Коваленко припустив, що буде з війною у разі смерті Путіна

У разі смерті президента Росії Володимира Путіна можуть виникнути різні сценарії продовження війни в Україні. Усе залежатиме від того, яка саме людина займе його місце.

Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко. Він зазначив, що, найімовірніше, це буде представник якоїсь силової структури.

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Хто може опинитися при владі

За словами Коваленка, саме силові структури мають всі шанси, щоб пост президента Росії посів їхній голова або ж представник. Мовиться про міністерство оборони, ФСБ і, звісно, сухопутні війська.

Він зазначив, що кожен з них займає свою позицію щодо так званої "спецоперації" в Україні. Хтось є представником силового розв'язання цього питання, мовляв, "спецоперація" необхідна, аби зробити шлях до Придністров'я. Зокрема, такої думки міністерство оборони Росії, Сергій Шойгу.

Однак є й більш помірні, які розуміють, що все-таки краще розпилювати бюджет, у якому є надприбутки з продажу нафти та газу, а не бюджет, у якому є надприбутки від невиплачених пенсій та заробітних плат бюджетникам. У цьому є велика різниця у десятки трильйонів, тому може бути зовсім різне розв'язання.

Чи зміниться щось для України

Як наголосив Коваленко, хто б не прийшов замість Путіна на його місце – він однаково буде торгуватися стосовно того, які території України Росія залишить собі. Це такий собі недоімперський реваншизм, який є у генетичному коді росіян.

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Україні залишається лише продовжувати деокупувати свої території від російських ворогів, оскільки на швидке завершення війни під час зміни влади в Росії не потрібно очікувати. У будь-якому випадку прийде військовий злочинець.

Доки росіяни воюватимуть

Водночас паніки російське військо не здійматиме. Може бути лише нове розпорядження від командування повертатися певним підрозділам для того, щоб ліквідувати тих, хто не згоден зі зміною влади,

– заявив Коваленко.

За його словами, не виключено, що російське командування матиме проблеми на деяких напрямках. Крім того, вони їх мають навіть зараз. Однак є важелі, які змусять росіян продовжувати воювати.

"Доки їм буде потрібно, щоб війна продовжувалась та допоки вони не матимуть дієвого сценарію щодо масштабної втечі з України, бойові дії триватимуть", – наголосив Коваленко.

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