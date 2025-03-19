Вічна війна та обов'язкова мобілізація: чи може Україна застосувати модель безпеки Ізраїлю

Ізраїльська модель безпеки може стати корисним прикладом для України. Однак необхідно врахувати певні нюанси.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в ефірі 24 Каналу зазначив, що жодну модель неможливо скопіювати повністю. Можна брати деякі моделі за основу, але їх потрібно адаптувати під реалії України і сьогодення.

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"Ситуація в Ізраїлі в плані безпеки також змінюється і змінювалася всі ці роки, поки існує держава Ізраїль. Але якщо говорити про сьогодення, то перш за все ми розраховуємо на власні сили, у нас розвинена та передова оборонна промисловість. Ми майже повністю забезпечуємо себе озброєнням", – сказав Міхаель Бродський.

На чому базується безпека країни

Він додав, що Ізраїлю допомагають США, але це скоріше взаємовигідні відносини. Він бере участь у багатьох проектах разом із США по розробці нових типів озброєння. Зокрема, "Залізний купол" був розроблений спільно Ізраїлем та США. Але це далеко не єдиний приклад систем, які вони розробляли спільно.

Утім, безпека Ізраїлю базується перш за все на власних силах і міцних стратегічних союзах з США та державами, які так чи інакше впливають на ситуацію в країні.

Але перш за все – це внутрішній стержень, це патріотизм, який існує в Ізраїлі, це бажання захищати свою країну,

– зазначив Міхаель Бродський.

Він підкреслив, що жодне озброєння і стратегічні союзи не замінять бажання ізраїльтян захищати свою країну.

Ми бачимо, як кожного разу цей патріотизм рятує нашу країну і допомагає їй вижити в будь-якій ситуації. Так, у нас існує обов'язкова військова служба, і це почесна служба. Люди хочуть служити в армії,

– сказав Міхаель Бродський.

Він підсумував, що в Ізраїлі йдуть служити дівчата і хлопці з 18 років, за рідким винятком, який передбачено законом.

