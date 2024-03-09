Готові втрачати літаки: чи здатна зараз ефективно працювати російська авіація
Від початку 2024-го року українські військові знищили 15 російських літаків. Та російські пілоти мають головну мотивацію – страх.
Про це 24 Каналу розказав військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що так було, є і буде. Він переконаний, що ворожі пілоти зроблять усе, що завгодно, якщо їм приставлять дуло до голови.
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Виготовляти не зможуть
Українські захисники знищили уже два ворожих літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Ще один такий борт ворога пошкоджений. Військовий експерт зауважив, що загалом окупанти мали таких 9 робочих літаків.
Якщо 2 робочих мають – нормальні, адекватні – це дуже добре для них. Такі літаки вони вже будувати не можуть і не зможуть,
– наголосив Петро Черник.
Військовий експерт зауважив, що Су-34 – найдошкульніша та найсерйозніша машина росіян. Адже такий борт може нести 6 бомб ФАБ-500 та 3 бомби по 1,5 тонни. Окрім того, загарбники інтегрували універсальний модуль планування і корекції. Так російські авіабомби можуть летіти по діагоналі.
"Вона дуже швидко летить, збити її практично неможливо. Збивати треба самого носія", – наголосив Петро Черник.
Дії на випередження
Він додав, що, згідно з даними з відкритих джерел, загалом випущено близько 120 літаків Су-34. Раніше окупанти мали близько сотні робочих з них. Офіційно ворог втратив 25 таких винищувачів-бомбардувальників.
"Думаю, що десяток сюди можна спокійно додавати. Бо особливо на початку, коли навіть повітряні бої були з нашою авіацією, були випадки, що вони падали, їх не документували. Десь так машин 35 вони втратили", – припустив військовий експерт.
За його словами, протягом 2023-го року на озброєння Росії надійшло усього 6 Су-34. А протягом лютого українські захисники збили понад десяток.
Це так званий випереджальний спосіб нищення. Вони не можуть більше постачати машин на рік, ніж ми їх нищимо за тиждень. Але є один дуже принциповий нюанс – вони показали свою ефективність. Хочемо ми цього чи не хочемо,
– наголосив Петро Черник.
Російські Су-34 показали в Авдіївці найвищий показник щодо застосування авіабомб за одну добу. На думку військового експерта, це одна з причин, чому ЗСУ довелося залишати Авдіївку.
"Для Путіна це дуже важливо, бо через тиждень саме "перепризначення" на посту президента. І треба "добиватися", виходити на адміністративні кордони Донеччини й Луганщини до цієї дати. Чи зможуть? На мій погляд, їхні шанси понижуються з кожною добою", – вважає військовий експерт.
Росія втрачає авіацію
- Після втрат авіації ворог суттєво зменшив кількість ударів КАБами. Окрім того, понад тиждень поблизу кордонів України немає літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50. За словами командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука, серед російських пілотів уже почалися певні "дискусії" щодо рішень їхнього командування – відправляти їх в один кінець.
- Офіцер служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ Олександр Олехнович наголосив, що українські захисники шукають способи відігнати російську авіацію далі від лінії зіткнення. Олехнович додав, що після успішного збивання літаків ворога можна побачити скарги російських пілотів. Однак загарбники не можуть так відкрито піти проти свого командування.
- Тим часом у Великій Британії заявили, що українська армія збиває літаки росіян у 20 разів швидше, ніж їх може виготовити Росія.