Готові втрачати літаки: чи здатна зараз ефективно працювати російська авіація

Від початку 2024-го року українські військові знищили 15 російських літаків. Та російські пілоти мають головну мотивацію – страх.

Про це 24 Каналу розказав військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що так було, є і буде. Він переконаний, що ворожі пілоти зроблять усе, що завгодно, якщо їм приставлять дуло до голови.

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Виготовляти не зможуть

Українські захисники знищили уже два ворожих літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Ще один такий борт ворога пошкоджений. Військовий експерт зауважив, що загалом окупанти мали таких 9 робочих літаків.

Якщо 2 робочих мають – нормальні, адекватні – це дуже добре для них. Такі літаки вони вже будувати не можуть і не зможуть,

– наголосив Петро Черник.

Військовий експерт зауважив, що Су-34 – найдошкульніша та найсерйозніша машина росіян. Адже такий борт може нести 6 бомб ФАБ-500 та 3 бомби по 1,5 тонни. Окрім того, загарбники інтегрували універсальний модуль планування і корекції. Так російські авіабомби можуть летіти по діагоналі.

"Вона дуже швидко летить, збити її практично неможливо. Збивати треба самого носія", – наголосив Петро Черник.

Дії на випередження

Він додав, що, згідно з даними з відкритих джерел, загалом випущено близько 120 літаків Су-34. Раніше окупанти мали близько сотні робочих з них. Офіційно ворог втратив 25 таких винищувачів-бомбардувальників.

"Думаю, що десяток сюди можна спокійно додавати. Бо особливо на початку, коли навіть повітряні бої були з нашою авіацією, були випадки, що вони падали, їх не документували. Десь так машин 35 вони втратили", – припустив військовий експерт.

За його словами, протягом 2023-го року на озброєння Росії надійшло усього 6 Су-34. А протягом лютого українські захисники збили понад десяток.

Це так званий випереджальний спосіб нищення. Вони не можуть більше постачати машин на рік, ніж ми їх нищимо за тиждень. Але є один дуже принциповий нюанс – вони показали свою ефективність. Хочемо ми цього чи не хочемо,

– наголосив Петро Черник.

Російські Су-34 показали в Авдіївці найвищий показник щодо застосування авіабомб за одну добу. На думку військового експерта, це одна з причин, чому ЗСУ довелося залишати Авдіївку.

"Для Путіна це дуже важливо, бо через тиждень саме "перепризначення" на посту президента. І треба "добиватися", виходити на адміністративні кордони Донеччини й Луганщини до цієї дати. Чи зможуть? На мій погляд, їхні шанси понижуються з кожною добою", – вважає військовий експерт.

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