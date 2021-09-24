Може нав'язати Росія, – Жданов про загрозу для України протиракетних комплексів від Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко планує закупити в Росії протиракетні комплекси С-400. Розмістити їх планує на кордоні з Україною.

Про це сказав в ефірі проєкту Олега Климчука "Стратегія перемоги" військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що хоч 7 років ми чуємо про цей комплекс, однак його не застосували жодного разу.

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За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, протиракетний комплекс мав закривати повітряний простір Сирії. Проте Жданов зазначив, що комплекс пропустив й ізраїльську, і американську авіацію.

"Він не несе для нас жодної загрози. Це оборонний комплекс, який захищає небо Білорусі", – зазначив військовий експерт.

Як діє Росія

Жданов розповів, що коли в Білорусі думають, що з боку України є загроза, і мають зайві гроші, можуть посилювати оборону свого неба. Однак протиракетний комплекс коштує дуже дорого.

Принаймні зважаючи на ту ціну, яка виставляється на міжнародному рівні для Туреччини та Китаю. Це 2 країни, які вже придбали С-400,

– сказав Жданов.

Він наголосив, що тут більше політична складова, оскільки Росія надає кредит – 3 мільярди доларів США для Білорусі. Режим Володимира Путіна не хоче давати готівку, а наполягає, щоб кредит був товарним.

"Росія намагається нав'язати Білорусі усі свої комплекси. Нагадаю, що українсько-білоруський кордон контролюють спецслужби Росії. Цей комплекс переданий для ведення розвідки та контролю ФСБ Росії", – пояснив військовий експерт.

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