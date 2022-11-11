США дадуть меседж оточенню Путіна, – Піонтковський припустив, чи можуть скинути главу Кремля

Російський диктатор Владімір Путін поступово втрачає владу. Так, його оточення вплинуло на рішення щодо відходу окупантів з Херсона та скасування виходу з зернової угоди.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист у Вашингтоні Андрій Піонтковський. На його думку, оточення Путіна хоче перемир'я, тому й говорить про необхідність переговорів з Україною.

Зверніть увагу У Путіна закінчились варіанти дій в Україні, але здаватись він не хоче, – Bloomberg

Хто має вплив на Путіна

Піонтковський зауважив, що визначити людей, які мають вплив на очільника Кремля можна за списком гостей на його Дні народженні. За його словами, це 6 осіб, а саме:

Юрій Ковальчук;

Міхаіл Ковальчук;

Аркадій Ротенберг;

Сєргєй Чемезов;

Ігорь Сєчин;

Нікіта Михалков.

Так, якщо Сєчина та Михалкова можна "винести за дужки", то брати Ковальчуки мають вплив на російського диктатора. Піонтковський зауважив, що Юрій Ковальчук зіграв більшу роль у прогресуванні ультрафашистських поглядів Путіна, аніж Бортников чи Патрушев.

Читайте також Вплив Кадирова та Пригожина в Росії: політологиня припустила, на що вони можуть претендувати

США мають дати сигнал оточенню Путіна

Тож, за серйозних сигналів з американської сторони, оточення Путіна, ймовірно, "схопиться" за можливість завершити війну.

Американці мають "кинути" їм меседж,

– зазначив російський публіцист.

На його думку, американці мають донести до оточення Путіна думку, що їм буде набагато легше домовитися з Україною щодо "м'якішої капітуляції Росії", якщо вони "прибрали б Путіна". А натомість хтось з них займався б цими питаннями.

За словами Піонтковського, є ризик, що російські ультрафашисти у вигляді Пригожина з його армією прийдуть до влади. Утім, у Росії є ще один ресурс "м'якої капітуляції" – головне управління спецназу міністерства оборони країни-агресорки, оскільки не всі російські генерали є ультраправими фашистами.

Повний стрім з Андрієм Піонтковським: дивіться відео

Як Путін може врятувати себе та режим

Російський журналіст Ігор Яковенко розповів, що єдиним можливим шляхом порятунку для Путіна є домовленість з колективним Заходом, щоб вмовити нашу державу "пробачити та помилувати" його. Тоді як врятуватися вже після поразки та розгрому його війська у російського диктатора немає шансів.

Крім того, щоб втримати свій режим очільник Кремля, ймовірно, буде намагатися ще більше "закрутити гайки". Тобто створити "залізну завісу" та встановити тотальну диктатуру. А далі візьме курс на поступове "перетворення спочатку на Іран, а потім Північну Корею".