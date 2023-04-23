Чи може Patriot збивати ракети С-300: у Повітряних силах розповіли про нюанси

Російські окупанти продовжують тероризувати цивільне населення, завдаючи ударів, зокрема й з ракетного комплексу С-300. Ще донедавна Україна не мала змоги збивати ці ракети, однак ситуація змінилася після отримання нами ЗРК Patriot.

Деталі розповів речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Юрій Ігнат зауважив, що ЗРК Patriot можуть збивати ворожі С-300, проте це не раціонально. Адже окупанти мають багато таких ракет.

Раціональніше нищити їх (С-300 – 24 Канал) на землі. До того ж ракета вистрілює і долітає до цілі за лічені хвилини. Тому потрібне швидке реагування,

– додав речник повітряних сил ЗСУ.

Він пояснив, що ворог має достатньо багато таких ракет. Значно більше ніж ми маємо ракет до ЗРК Patriot.

"Ворог запускатиме С-300 так, як зараз запускає "Шахідів", виснажуючи нашу ППО. Це і називається війною на виснаження", – підсумував Юрій Ігнат.

Раніше речник Повітряних Сил повідомив, що командувач Микола Олещук відвідав один із дивізіонів та подивився, як Patriot заступив на бойове чергування.

"Зробив собі селфі на згадку... Один із дивізіонів вже заступив на бойове чергування, працює... Інші, ті, що нам обіцяли, в дорозі до своїх майбутніх позицій. Будемо сподіватися, що будуть результати й щодо російських літаків, зокрема", – сказав він.

ЗРК Patriot вже на бойовому чергуванні

Днями у Повітряних Силах ЗСУ офіційно підтвердили, що Україна отримала ЗРК Patriot і вони вже приступили до бойового чергування.

Зауважимо, що США першими серед партнерів України ухвалили рішення про передачу нашій країні ЗРК Patriot. Це сталося наприкінці 2022 року, коли Володимир Зеленський здійснив візит у Вашингтон. Після цього ідентичні рішення ухвалили в Німеччині та Нідерландах.