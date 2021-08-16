Може перекинутися на Середню Азію, – Казанський про ситуацію в Афганістані

16 серпня 2021 , 22:26
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Джерело:

"Між іншим" на 24 каналі

В Афганістані ситуація залишається загостреною через дії талібів, які почали наступ на столицю країни – Кабул. Однак ця ситуація може перекинутися й на Середню Азію.

Про це заявив представник української делегації у ТКГ Денис Казанський в авторській програмі "Між іншим" з Дмитром Гнапом на 24 каналі. На його думку, "Талібан", як ідея, може перекинутися на середньоазіатські держави.

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Ситуація може розпалити ворожнечу

Казанський зауважив, що армія з Афганістану не буде заходити до Таджикистану. Однак ситуація, яка там наразі відбувається, може розпалити ворожнечу в середині середньоазіатських держав.

Схоже на те, що зараз ця пожежа може перекинутися вже на Середню Азію,
– наголосив він. 

Казанський розповів, що, наприклад, Узбекистан, Таджикистан чи Киргизстан – країни з великою народжуваністю та кількістю молоді, яка не має де влаштуватися. 

Як правило, такі країни "вибухають" з середини, адже там починається війна проти усіх.

Дізнайтеся більше Хто такі таліби та чому вони захопили Афганістан

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Ситуація в Афганістані: що варто знати

  • Таліби почали захоплювати Афганістан після того, як президент Джозеф Байден заявив про виведення з країни американських військових.
  • Вже 15 серпня терористи почали наступ на столицю країни – Кабул. Згодом місцева влада мирно передала їм місто, щоб уникнути кровопролиття.
  • Представник Афганістану при ООН Гулям Ісхакзай закликав організувати гуманітарний коридор з країни. За його словами, таліби розшукують людей у їхніх будинках.
  • Вже 90 українців афганського походження та членів їхніх родин хочуть покинути Афганістан. Наразі дипломати опрацьовують шляхи безпечної евакуації населення.
Автор: Тетяна Кійовська, Дмитро Гнап, Денис Казанський