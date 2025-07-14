Авіація Польщі теоретично може збивати ракети над заходом України, але є нюанс

Під час масованих обстрілів західних регіонів України Польща піднімає у повітря стратегічну авіацію. Теоретично літаки сусідньої країни могли б допомагати у перехопленні ракет, що летять на територію України, однак тут є важливий нюанс.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що польські винищувачі F-16, а також навіть F-35, оснащені сучасними ракетами класу "повітря – повітря" AMRAAM-120 (версії D або вищої). Однак дальність їхнього ураження становить лише 160 – 180 кілометрів.

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ППО України успішно відбиває атаки

Ці ракети можуть ефективно збивати лише крилаті ракети, але не здатні перехоплювати балістичні.

Системи Patriot, які вони розмістять майже на кордоні з Україною, зможуть збивати цілі на відстані до 160 кілометри – крилаті ракети. Але крилаті ракети взагалі не є для нас основним викликом. Основним викликом залишаються "Шахеди" та балістична зброя – тобто ракети "Іскандер", KN-23 і "Кинджали",

– зазначив Костянтин Криволап.

Він додав, що з крилатими ракетами українське ППО успішно відбиває атаки – за допомогою систем SAMP/T, "Бук", FrankenSAM тощо. В Україні також значно зросла кількість тактичної авіації, зокрема F-16 і Mirage – ці літаки дуже ефективно перехоплюють і знищують крилаті ракети. До того ж вони оснащені досить дешевими ракетами – значно дешевшими, ніж Х-101 або "Калібр".

Він підсумував, що те, чим можуть допомогти поляки, для України не є суттєвою проблемою.