Чи може ППО збивати дрони та ракети якомога далі від житлових будинків: Ігнат відповів

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів, чи можуть українські військові збивати ворожі ракети та дрони якомога далі від житлових будинків. За словами Юрія Ігната, українська система ППО побудована так, щоб захистити місто.

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів у ефірі телемарафону, що засоби протиповітряної оборони бувають різні. Варто зазначити, що посеред дня 16 липня наша ППО збила ворожий безпілотник над Сумщиною, пише 24 Канал.

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Чи може ППО працювати далі від житла людей

Засоби протиповітряної оборони є різні – середнього та малого радіуса дії, є винищувальна авіація, а є мобільні вогневі групи. Те, що у нас зараз є, а це і старе радянське, і те, що нам надали партнери, – його недостатньо, щоб ми взяли Україну в кільце ППО так, щоб миша не проскочила. Це неможливо,

– заявив Юрій Ігнат.

Він зауважив, що у нас величезна лінія фронту з ворогом – майже 2,5 тисячі кілометрів (кордон з Білоруссю та Росією). Саме тому українська ППО наразі побудована так, щоб захистити місто.

"Міста захищені таким чином, щоб населений пункт взяти в кільце і по можливості засоби ППО розміщені якомога щільніше, щоб знищувати ворожі цілі. Якщо засоби ППО розмістити далі, то противник скористається прогалинами. У цьому випадку, іншого способу, як розміщувати засоби ППО ближче до населених пунктів немає", – пояснив речник Повітряних сил.

Чи ефективними будуть ЗРК Hawk проти "Шахедів"

На жаль, уламки ворожої техніки також можуть завдати збитків людям та забирати життя. Тож людей просять йти в укриття або хоча б дотримуватися правила двох стін. Адже це може допомогти вціліти.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що списані зенітно-ракетні комплекси Hawk, які США викуплять у Тайваню та передадуть Україні, допоможуть знищувати ворожі ракети та дрони.

Уже не перший місяць триває робота з адаптації ЗРК Hawk. Цей комплекс застарілий, але його модернізували. Ним можна робити потрібні для нас речі – нищити ворога,

– зазначив Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що у часи Холодної війни Hawk був фактично основним ЗРК для США та країн НАТО. Тоді для нього виготовили понад 40 тисяч зенітних ракет. Тому Україна може не перейматись через дефіцит боєприпасів для зенітно-ракетних комплексів Hawk.

Про основні характеристики ЗРК Hawk читайте за посиланням.