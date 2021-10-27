Може призвести до дестабілізації ситуації, – Кремль про турецькі безпілотники на Донбасі

Збройні сили України нещодавно використали на Донбасі турецькі безпілотники Bayraktar. У Кремлі вже традиційно обурилися, що Анкара надала Києву зброю.

Продаж безпілотників Україні буцімто призводить до "дестабілізації" ситуації на Донбасі. Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

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У нас, дійсно, хороші відносини з Туреччиною, але в цьому випадку підтверджуються наші побоювання, що постачання таких видів озброєння українським військовим можуть потенційно привести до дестабілізації ситуацій на лінії розмежування,

– сказав прессекретар Володимира Путіна.

Те, що наші воїни використали Bayraktar, аби відігнати окупантів, на думку міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, має змусити "задуматися" тих, хто постачає Україні зброю.

Росія фактично визнала себе окупантом

У слідчому комітеті Росії відкрили кримінальну справу через обстріли своїх же бойовиків у Старомар'ївці. Тим самим Кремль фактично визнав себе окупантам та заперечив традиційну риторику "нас там нет".

Для чого ЗСУ використовували Bayraktar

26 жовтня бойовики заявили, що ЗСУ взяли під контроль село Старомар'ївка на Донеччині. Проте, у пресслужбі Операції Об'єднаних сил цю інформацію спростували. Перед тим російські найманці нещадно обстріляли Гранітне.

Через це ЗСУ й вирішили скористатися безпілотниками. Ударні дрони застосували для знищення ворожої артилерії, якою обстрілювали будинки мирних мешканців.