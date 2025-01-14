Потрібно більше часу: чи може рекрутинг повністю замінити призов

В Україні був підписаний наказ про скасування призову в майбутньому та створення у перспективі найближчих 5 років професійного війська на базі рекрутингу. Однак швидко це питання не роз'яжеться.

Для переходу на рекрутинг потрібно змінювати умови, також для цього не вистачає фінансів. Таку думку 24 Каналу озвучив генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

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"Тому що для рекрутингу їм треба займатися і далі. Але швидко це питання не розв'яжеться. Умови треба змінювати. Потужності економічні, фінанси у нас не ті", – підкреслив він.

"Ноу-хау не придумаємо"

Ігор Романенко зазначив, що є об'єктивні вимоги підготовки до ведення війни. Вони вимагають того, щоб з початку такої широкомасштабної війни була здійснена повноцінна мобілізація. Потрібно набирати відповідних людей.

У нас за два роки середній вік військовослужбовця піднявся з 42 до 43 років. Тепер порівняти 25, який повинен бути у піхоті, у штурмовій піхоті особливо, і 43. Тобто заздалегідь зрозуміло, що нормально виконувати за фізіологічними спроможностями людини неможливо. Тому ноу-хау українське ми не придумуємо,

– сказав генерал-лейтенант.

За його словами, потрібно зробити такі вимоги, щоб не було звернень про переведення до інших родів військ і так далі.

Нагадаємо, була інформація, що до військових частин Повітряних сил ЗСУ 12 січня надійшли телеграми про масове переведення великої кількості особового складу у піхотні підрозділи. Мовилося, що переважно під переведення потрапляють авіаційні техніки. Також про це говорили військові льотчики та їхні рідні.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується. Водночас окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів ЗСУ, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська і так далі.