Пропагандист Кисельов пригрозив ударами по мостах у Німеччині: Світан оцінив можливості Росії

У Росії "злили" у мережу аудіозапис німецьких офіцерів ВПС, які обговорювали передачу Україні далекобійних ракет Taurus та можливий удар ними по Кримському мосту. Тим часом російський пропагандист Дмітрій Кисельов погрожує вдарити у відповідь по німецьких мостах.

Однак росіяни мають зброю для цього та можуть завдати удару. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що це окупанти можуть зробити з Балтійського моря. До слова, Кисельов назвав німецькі мости, по яких може вдарити Росія.

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"У них доволі-таки серйозні повітряні сили й морські, зокрема, у Балтії. Це Балтійський флот. Частина Калінінградської області та у Пітері. Є авіаційна компонента, яка можна виконати бойове завдання, в принципі, завдати удару. Влучити чи ні – це інше питання", – наголосив Світан.

Росіяни мають ракети, зокрема, Х-101 з дальністю пуску 5,5 тисяч кілометрів. Тобто ті ракети, які загарбники скидають над Каспійським морем, можуть дійти до Німеччини.

"Одна ракета Х-55 – у неї дальність трохи понад 2000 кілометрів – практично дійшла до Німеччини ще у 2022-му році. Пройшла частину Польщі, упала не долітаючи кілька сотень кілометрів до Німеччини. Просто закінчилося паливо", – сказав льотчик-інструктор.

За його словами, російська ракета Х-101 може дійти навіть до Ла-Маншу, якщо буде таке завдання. Тож технічно у росіян є можливість дістати до Німеччини.

"Щонайменше "Кинджалами" з літаків. Запуск виконати або на території Балтії, або з Білорусі. Також, в принципі, можливо. Те, що вони туди дійдуть і не будуть збиті дорогою, – це велике питання", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Проблема для усього російського

Російську зброю можуть збити. НАТО має досить систем виявлення та знищення. Тож ракети країни-агресорки можуть просто не долетіти. Особливо Х-101.

Збити "Кинджали" можуть системи ППО типу Patriot, які можуть стояти в районі мостів. А от міжконтинентальні ракети Росія навряд чи буде використовувати для ударів.

Міст не так просто вивести з ладу. У нього треба влучити. А це – проблема для всього російського. Влучити у міст складнувато. Тому не думаю, що вони взагалі цей варіант використовуватимуть,

– вважає Роман Світан.

Що відомо про "злиту" розмову