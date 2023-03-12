У ЗСУ оцінили загрозу висадки російських диверсантів в акваторії Херсона

Українські захисники стійко боронять всю відкриту територію Дніпра на правобережній Херсонщині. Захист там достатньо надійний: всюди є спостережні пости, а узбережжя заміновано.

Як пояснив пресофіцер тактичної групи "Грім" Дмитро Плетенчук, будь-яка висадка російських диверсантів або ДРГ безпосередньо в акваторії Херсона неможлива. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Окупанти обстріляли Херсон: у місті на Миколаївському шосе загинули люди

За його словами, у висадці десанту ворога немає сенсу, тому що подібні операції проводяться виключно в контексті більшої операції.

Так само як і артилерійська підготовка має проводитись, але вони це використовують виключно для терору та демонстрації військової присутності. Щодо катерів, які ми топимо і особового складу, який ліквідовуємо, то цей процес відбувається постійно. Просто іноді ми говоримо про це, іноді – це рутинна робота, яку ми не показуємо,

– зазначив Плетенчук.

Чи припиняться обстріли Херсона

Водночас він сказав, що очікувати, що Херсон не будуть обстрілювати було неправильно і більшість військових таких надій не мали.

"Навіть якби ми змогли їх відігнати з лівого берега на відстань десь 30 кілометрів, вони б просто застосовували інші види озброєння, як це було в Миколаєві. Зокрема, далекобійну артилерію починаючи від "Піонів", С-300 та закінчуючи "Торнадо-С". Тому таких надій ніхто не мав", – зауважив Плетенчук.

Він додав, що тактику армії Росії важко пояснити.

Обстріли Херсона: останні новини

Росіяни посилили обстріли правобережної Херсонщини. Утім, кількість сил окупантів не збільшилася.