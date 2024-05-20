Чи здатна Росія захопити зараз Харків і Суми: відверта розмова з генералом США Годжесом

Російські загарбники розпочали наступальні дії на Харківському напрямку, водночас на Сумщині ЗСУ готуються до оборони. Кремль готовий зазнати будь-яких втрат, щоб досягнути хоча б якоїсь своєї мети.

Проте на цей момент Росія не має потенціалу захопити Харків або Суми. Про це у розмові з 24 Каналом розповів генерал-лейтенант армії США в відставці Бен Годжес, наголосивши, що це також залежить від того, чи вистачить Україні боєприпасів, щоб дати відсіч.

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Чи здатна Росія захопити Харків і Суми прямо зараз

Російські війська продовжують наступальні дії в Харківській області. Чи вважаєте ви цю битву вирішальною для результату війни?

Не думаю, що вирішальною, тому що вирішальна – це та, що так чи інакше закінчить війну. Я поки цього не бачу. Думаю, що українські воїни якнайкраще справляються з тим, що мають. Росія просто продовжує свої зусилля, намагаючись задавити українських воїнів артилерією та цими масованими піхотними атаками, де вони втрачають більше тисячі людей щодня. Тому я не вірю, що Росія здатна досягти вирішальної допомоги над Україною.

Дивіться, після більш ніж 6 місяців боротьби України без будь-якої підтримки з боку США, Росія так і не змогла будь-де досягти якогось великого прориву. Отже, думаю, що попри відсутність послідовної підтримки та те, що Україна поки не змогла збільшити чисельність армії, українцям вдалося зупинити Росію. Думаю, що логістична ситуація для України покращиться найближчими місяцями.

Українська армія змогла сповільнити наступ Росії на Харківщині. На вашу думку, чи означає це, що російські війська там не можуть досягнути своїх цілей?

Так, я думаю, що так. Звичайно, я перебуваю у Франкфурті, в Німеччині, а воїни, які захищають Харків або перебувають на Сході України, – опинилися в жахливій ситуації. Маю на увазі те, що їх щодня обстрілюють артилерією та ракетами, так само як і людей в містах щодня атакують російські ракети та дрони.

Я не хочу применшувати, наскільки це жахливо для усіх цих людей. Але якщо не брати до уваги мапу та тактичну ситуацію на полі бою, а натомість зосередитися на ширшій картині, то можна побачити те, що Росія не в змозі досягти значних успіхів. Попри те, що Україна поки не отримала всієї необхідної допомоги. Це не може тривати вічно, але думаю, що це вказує на проблеми, які все ще є у Росії.

Російські війська зазнають великих втрат на полі бою, зокрема у Харківській області. Як довго вони готові зазнавати таких великих втрат і як це може вплинути на їхні військові цілі та наступальні операції на Сході України, у Харківській області?

Це те, що я намагався зрозуміти, але поки не розумію. Очевидно, що влада в Кремлі взагалі не переймається тим, скільки у них втрат. Для них це не має значення, російська влада ніколи не переймалася своїми втратами. Російські солдати для них інструменти, які можна використовувати та витрачати. Тому, якщо російське населення не вирішить, що з них досить – не думаю, що щось може змінитися.

Цікавим для мене є те, що не так багато російських солдатів походять з Московської та Петербурзької областей. Як на мене, це вказує на те, що Кремль стурбований тим, якою була б реакція населення, якби щодня проводили сотні похоронів на околицях Москви чи Санкт-Петербурга.

Отже, вони це розуміють, але поки не схоже, щоб був якийсь значний суспільний спротив цьому, що чинив би тиск на Кремль.

Чи вважаєте ви, що Росія володіє достатнім військовим потенціалом, аби захопити Харків чи Суми прямо зараз?

Думаю, це більше залежить від того, чи вистачить Україні боєприпасів, щоб мати змогу дати відсіч. Я не бачу, щоб у Росії був такий потенціал на цей момент. Зараз вони, звичайно, готові до великих втрат, щоб досягнути будь-якої мети. Я досі не розумію, яка в них мета: вони хочуть захопити Харків чи створити буферну зону на кордонах? Чи можливо це маневр для відвертання уваги, щоб відтягнути сили з інших напрямків? Поки не можу сказати.

Думаю, що Генеральний штаб України та розвідка мають набагато краще розуміння, ніж я. Врешті-решт Україні потрібна допомога, потрібна далекобійна високоточна зброя. Нам потрібно поквапитися та доставити в Україну усі інші боєприпаси, які потрібні.

А також Україна і я мусимо продовжувати про це говорити – Україна має розв'язати власні проблеми з живою силою; збільшити чисельність армії, щоб ви могли проводити ротації, давати людям можливість відпочити, пройти повторні навчання та залучати нові підрозділи до ведення бойових дій.

Що може змінити хід війни

Що може допомогти Україні змінити хід війни та повернути ініціативу?

Насамперед потрібно, щоб президент США та канцлер Німеччини заявили, що хочуть перемоги України. Вони мають сказати, що їх метою є перемога України у цій війні. Це потрібно сказати чітко та зрозуміло, а потім розробити політичний план і надати підтримку, яка зробить це можливим.

На мою думку, цього найбільше не вистачає, а саме чіткого визначення стратегічного результату, який потрібен Заходу. Ці заяви: "Ми з вами стільки, скільки потрібно" – для мене нічого не означають. Крім того, є потреба у протиповітряному і протиракетному захисті, який допоміг би убезпечити українські міста та інфраструктуру, а також невинних мирних українських жителів від російських атак.

Думаю, ми нарешті починаємо це усвідомлювати, але потрібні спроможності, щоб завдавати високоточних ударів великої дальності, які могли б знищити російську логістику, артилерію, штаби. Вони повинні зазнавати якомога більших ударів, і це підірве або нейтралізує зусилля Росії щодо здійснення цих атак.

Адміністрація Джо Байдена не підтримує будь-які удари американською зброєю по території Росії. Видання Politico повідомило, що українські посадовці намагаються підштовхнути адміністрацію Байдена до перегляду свого рішення. Для цього ведуться переговори з конгресменами, які мають на меті переконати Конгрес натиснути на адміністрацію президента для перегляду рішення щодо обмежень ударів України. Що може змусити адміністрацію Байдена дозволити бити по Росії? Наприклад, Велика Британія вже зняла свої обмеження.

Так, це мене дуже розчаровує. Я вважаю, що це жахлива політика і, звичайно, Україні повинна її ігнорувати та завдавати ударів та, де це потрібно.

Думаю адміністрація все ще вірить, що у такий спосіб може запобігти ескалації. Та вони абсолютно помиляються. Такий підхід вказує на повне нерозуміння того, як Україна має перемогти. А також свідчить про те, що в адміністрації занадто багато людей, які все що побоюються, що Росія може застосувати ядерну зброю.

Ми можемо у якийсь спосіб протистояти цьому наративу або переконанню, що американська зброя, якою Україна вдарила б по території Росії, спричинить ескалацію з боку Росії. Думаю, це повне нерозуміння того, на що Росія готова піти. Ми повинні перестати боятися цього та стримувати себе.

Можливо, Україна могла б допомогти донести до США та Німеччини через різні канали свою оцінку можливості ескалації з боку Росії й того, чи справді вони готові застосувати ядерну зброю. Українці мають краще розуміння, ніж іноземні країни того, як Росія може застосувати, наприклад, тактичну ядерну зброю.



В адміністрацї Байдена досі бояться, що Росія використає ядерну зброю / Getty Images

Чи може Путін дійсно застосувати ядерну зброю

Чи вірите, що російська влада буде готова до такого рішення, навіть за будь-якого сценарію?

Ні, думаю, що Росії це невигідно. Єдина вигода Росії від ядерної зброї – це погроза, що вона може її використати. Вони бачать, як ми через це вагається та стримуємо себе.

Звичайно, я можу помилятися. Росії однаково скільки невинних людей вони вб'ють, зокрема і своїх. У них є тисячі одиниць ядерної зброї, але я намагаюся зрозуміти, за яких умов і де вони можуть застосувати цю зброю для досягнення позитивного результату. Поки я не бачу такої можливості.

Про введення іноземних військ в Україну

Деякі держави-члени НАТО обговорюють можливість введення військ до України. Прем'єр-міністрка Інґріда Шимоніте, що її уряд буде готовий відправити війська до України з метою проведення навчань. Як ви ставитеся до цієї ідеї та який варіант був би найкращим для України: введення військ для проведення навчань, для захисту деяких ділянок українського кордону, для захисту критичної інфраструктури чи для того, щоб залучити ці війська для участі у бойових діях?

Насамперед я думаю, що з самого початку війни було помилкою те, що ми виключали такий варіант. Тому я був радий бачити, як Еммануель Макрон зробив свою заяву й тепер інші країни заявили, що готові розглянути це. Я вважаю, що це добре. Це про перехоплення ініціативи та про те, щоб змусити росіян турбуватися про наші задуми. Це відрізняється від того, коли ми самі реагуємо та те, що росіяни говорять чи роблять.

Я сам можу вказати багато місць, де можна було б розмістити війська США чи інших країн, аби вони могли робити те, що було б корисним для України. Але я згадав би свої попередні тези про цю ідею.

Введення війська – це важливе політичне рішення, попри те, чи мовиться про сили ППО, чи логістичні, чи інженерні, чи будь-які інші сили. Але не варто ухвалювати таке важливе політичне рішення, попередньо чітко не визначивши стратегічну мету цього.

Якої мети нам допоможе досягти це рішення? Мовиться про базове стратегічне мислення та планування, тобто ви повинні визначити стратегічну мету. Занадто легко просто ввести війська, відправити флот або будь-що інше. Але якщо у вас немає мети, то у підсумку ви не зможете використати якнайкраще наявні ресурси.

А яка військова мета введення військ до України могла б бути найкращим варіантом для нас?

Стратегічна мета має полягати в тому, щоб допомогти Україні відкинути Росію до кордонів 1991 року. Отже, це означає знищити російську логістику, російські штаби, зробити Крим непридатним місцем для російських військ. А ще мати можливість бити по російській логістиці на російському боці кордону ще до того, як вони атакуватимуть Україну. Це означає мати можливість завдати удару по тому місці, звідки здійснюються російські авіаудари.

Краще вбити лучника, ніж намагатися збити його стріли. Це ті речі, які, я думаю, матимуть велике значення. Але все починається з мети, з того, яка наша ціль та чого ми хочемо досягти.

Що дозволить стабілізувати фронт цього року

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна матиме можливість розпочати ще один контрнаступ наступного року. Що ви про це думаєте?

Я думаю, що це залежатиме від того, як Україна підготує і використає ресурси, як проаналізує наявні можливості. Але, очевидно, що 2024 рік – є роком промислової боротьби. Захід намагається нарешті активізуватися у забезпеченні України боєприпасами, технікою та зброєю. Українська промисловість також набирає обертів. Україна здатна збільшити чисельність своєї армії. На полі бою зараз мовиться про необхідність стабілізації ситуації та очікування можливості для проведення контрнаступу.

Але це потрібно робити з підтримкою з повітря, добре навченими підрозділами та налагодженою логістикою. А все це вимагає часу.

Що потрібно для того, щоб Україна стабілізувала ситуацію на фронті цього року?

Звісно, все, про що я говорив. Необхідна достатня кількість боєприпасів і далекобійної зброї, щоб знищити російську артилерію, російські штаби, логістику. Єдиний та найкращий спосіб нейтралізувати масову перевагу Росії – це знищити її артилерію, штаби та логістику, і це можна зробити за допомогою далекобійної зброї. На мою думку, це стало б ключем для забезпечення стабільності, стабілізації лінії фронту.

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Я вже п'ятий раз говорю про це в інтерв'ю, але Україні потрібно більше військ. Ви повинні збільшувати чисельність армії і це має робити уряд. Уряд має знайти рішення, ключ до того, як залучити до служби у Силах оборони всіх чоловіків і жінок, і тих, які виїхали з України та сприяти тому, щоб вони повернулися та служили.

Сотні тисяч чоловіків і жінок призовного віку зараз перебувають у Німеччині, Польщі, Румунії. Вони мають повернутися. Уряду слід вжити всіх необхідних заходів, щоб заохотити їх це зробити.

Чому Путін звільнив Шойгу

Російський диктатор Володимир Путін звільнив Сєргєя Шойгу з посади міністра оборони. На вашу думку, які причини такого рішення у розпал війни з Україною?

Я думаю, що причинами є некомпетентність та корупція. Думаю, що в Росії можливе толерування корупції, якщо ви хоча б компетентні. Але Шойгу, на мій погляд, повністю провалив свою роботу на посаді міністра оборони, а крім цього ще й була виявлена корупція.

Хоча не вважаю, що його по-справжньому звільнили. Його перевели на іншу, дуже важливу посаду, і, думаю, це пов'язано з тим, що Путін дуже цінує особисту вірність. Із Шойгу у нього близькі відносини, які тривають ще з часів, коли вони обоє були молодими людьми й жили у Санкт-Петербурзі.



Путін і Шойгу / Getty Images

Тому, думаю, що Путін не міг просто більше терпіти некомпетентності та корупції. Водночас він особисто отримував вигоду зі значної частини корупції Шойгу. Я погоджуюся з аналітикою, яку читав, що призначення нового міністра оборони з таким економічним бекграундом сигналізує про бажання Росія продовжити процес переходу економіки на військові рейки.

На вашу думку, чи готові західні лідери робити те ж саме?

Ні. Саме тому потрібна мета. Мета – це найважливіше завдання. Треба чітко визначити, що робити далі. Якби президент США і канцлер Німеччини сказали, що їхньою метою є те, щоб Україна виграла цю війну, і пообіцяли зробити все необхідне для перемоги України, тоді ви б одразу побачили, як гроші вливаються в оборонну промисловість, виробництво боєприпасів і таке інше.

Уся економічна потуга Заходу є значно більшою, ніж економіка Росії. Отже, неспроможність для нас виготовляти більше зброї – це ознака відсутності політичної волі, а не економічної спроможності.

Недавно ви написали, що ніхто не має боятися можливого краху російського режиму. Які можуть бути умови для цього? І чи вірите ви, що російський режим впаде у найближчому майбутньому?

Це, звісно, можливо. Я не можу точно сказати, яка динаміка щодо цього всередині Кремля і тамтешніх владних кіл. Припускаю, що є багато людей, які дуже незадоволені тим, скільки втрат зазнає Росія у цій війні. Але є олігархи, які все одно заробляють багато грошей. Тож впровадження санкцій, їхнє повне виконання є ключем до сприяння цьому (краху Росії – 24 Канал).

Я думаю, що успіх України на полі бою, а саме відкидання Росії назад до кордонів 1991 року, може створити іншу динаміку. Але поки Путін думає, що він все ще може перемогти, а Україна не може цього зробити, що Захід втомиться, то він продовжуватиме війну.

Як Захід може змінити розрахунки Путіна щодо України просто зараз?

Ви можете змінити розрахунки, зробивши те, про що я говорив вже 6 разів. Заявляйте, що ви хочете, щоб Україна перемогла. Це змінить усе, якщо ви просто скажете, що такою є наша мета, а потім на її досягнення скеруєте всю економічну міць США та західних союзників. Але поки ми не говоримо, що хочемо, аби Україна перемогла – ми продовжуватимемо робити те, що відбувається зараз.

Чому, на ваш погляд, Захід не хоче, щоб Україна перемогла?

Я кажу одне і те ж знову і знову. Я думаю, що вони бояться ескалації.

Ядерної чи звичайної?

Здебільшого, ядерної. Я не думаю, що Росія може піти на більшу ескалацію, яка б відрізнялася від того, що вона вже і так робить.

Хотів би обговорити з вами кадрові перестановки у Кремлі. Ніколай Патрушев став особистим помічником Путіна. Раніше він був секретарем радбезу Росії. Що ви думаєте про його подальшу долю?

Я не знаю. Ймовірно, люди в Україні мають кращі уявлення про динаміку за лаштунками цих рішень. Мені здається, ще поки рано прогнозувати, якими будуть наслідки.