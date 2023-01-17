"Можемо натиснути кнопку": Кадиров погрожує світу ядерною війною

У Росії вкотре продемонстрували, що готові знищити світ заради ілюзорних планів диктатора Путіна. Власне, самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров констатував, що Кремль може ухвалити рішення про натиск на "червону кнопку".

Уже для всіх очевидно, що Росію потрібно позбавити ядерно арсеналу, адже за допомогою нього вона шантажує світ і може навіть його знищити. Власне, Кадиров не приховує, що Путін може запустити ядерну ракету заради "безпеки Росії". Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі ЗМІ.

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Російські терористи ненавидять людство

В одному зі своїх недавніх інтерв'ю ватажок кадирівців вкотре озвучив одну з найбезглуздіших тез кремлівської пропаганди про те, що "Росія ніколи не програє війни", а навіть якщо це стане можливим, то у Путіна є "червона кнопка", яка врятує "другу армію світу" від сорому.

Ми можемо натиснути кнопку – і Салам алейкум! Як сказав наш президент, навіщо нам потрібен світ без Росії,

– заявив Кадиров.

Достеменно невідомо, під дією яких "речовин" озвучував цей маразм Кадиров, а якщо він це говорив у притомному стані – це засвідчує його інтелектуальну обмеженість та ненависть до людства. Бо очевидно, що адекватна, здорова та миролюбна людина такого ніколи не скаже.

Самопроголошений лідер Чечні шантажує світ ядерною зброєю: дивіться відео

Варто сказати, що тема зі застосуванням Росією ядерної зброї абсолютно не нова. Власне, восени минулого року Кремль активно вкидав в інформаційне поле наративи про те, що Путін може застосувати задля "збереження держави" тактичну ядерну зброю. Існувала навіть думка про те, що станеться це тоді, коли Збройні Сили відіб'ють Херсон, адже він начебто за російською "конституцією" не належить Україні.

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Однак, як ми бачимо, Херсон контролює українська армія, а Путін не використав ядерний арсенал для "збереження цілісності своєї держави", хоча й начебто мав для цього якісь "конституційні підстави". Тоді й тема з ядерним шантажем провалилась в інформаційній дірі та виринала не так часто.

Хай там як, однак про всяк випадок краще бути підготовленим до можливої ядерної загрози. Малоімовірно, що російський диктатор запустить по нашій державі хоч одну ядерну ракету, проте проінформованим у цьому питанні краще бути завчасно.



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