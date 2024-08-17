Може стати основою угоди: республіканець розповів, про що говорив Трамп і Зеленський

Володимир Зеленський та Дональд Трамп нещодавно провели телефонну розмову. Політики обговорювали ситуацію в Україні та важливість врегулювання конфлікту з Росією.

Член Республіканської партії Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що бесіда Зеленського із Трампом пройшла успішно. Він вважає, що кандидат у президенти від республіканців прагне справедливого миру в Україні.

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Що Трамп сказав Зеленському

Борис Пінкус зазначив, що Трамп у телефонній розмові сказав Зеленському дві дуже важливі речі. Перше – заявив про те, що твердження, що у випадку, якщо він стане президентом, то начебто пожертвує територіями України для досягнення миру із Росією є неправдою.

Друге – під час домовленостей із країною-агресоркою Республіканська партія буде зобов'язана віддати належне українцям, які пожертвували своїм життям у боротьбі за незалежність.

Це має стати основою угоди (з Росією – 24 Канал). Я повернусь до мирного плану Майка Помпео. Це чудовий та реалістичний план,

– сказав член Республіканської партії.

Він зауважив, що Помпео є радником Дональда Трампа й у разі його перемоги на президентських виборах, буде активно займатись втіленням плану, який стосується війни Росії проти України.

Зверніть увагу! Майк Помпео оприлюднив можливий мирний план Дональда Трампа щодо врегулювання ситуації в Україні. Там мовиться про необхідність збільшення військової допомоги для нашої держави та обов'язкове членство у ЄС та НАТО.