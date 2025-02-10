Чи може Україна відновити кордони 1991 року: військовий експерт сказав, що для цього потрібно

В Україні багато говорять про відновлення кордонів 1991 року. Однак для цього нашій державі потрібно насамперед отримати усю необхідну зброю від країн-союзників.

Зокрема, мовиться про ракети далекого радіуса дії, артилерію, авіацію, ППО і так далі. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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Що необхідно Україні

Павло Нарожний зазначив, що українським захисникам потрібні ракети далекого радіуса дії з дальністю понад 500 кілометрів для того, щоб можна було знищувати логістику окупантів у їхньому глибокому тилу. Мовиться про такі ракети, як Tomahawk.

Також Україна повинна отримати від союзників величезну кількість авіації. Це потрібно для того, щоб ЗСУ панували в повітрі, а не ворог, як відбувається зараз.

Якщо це станеться, нам треба буде провести масовану мобілізацію, щоб у нас в армії вистачало людей, щоб усією цією технікою керувати і воювати в полях. У будь-якому випадку, яка б техніка не була, на звільнені території повинна зайти українська піхота. Тобто там повинна бути нога піхотинця, тільки тоді ми зможемо сказати, що ця територія деокупована,

– підкреслив військовий експерт.

ЗСУ потребують великої кількості артилерії. Зокрема, сотні одиниць артилерійських систем, а також 2 – 3 мільйони артилерійських снарядів на рік для того, щоб ми перехопили ініціативу на полігоні.

Дуже важливими для нас є системи протиповітряної оборони. Тому що багато наших вузлів інфраструктури не прикриті такими засобами ППО, як Patriot, великого радіуса дії, які здатні збивати балістичні ракети. Потрібні літаки та озброєння до них. Наразі ворог панує у повітрі і завдає до 100 – 120 ударів керованими авіабомбами щодня. Річ у тім, що Україна не може збивати Су-34, які є носіями цих КАБів.

"Це відбувається через нестачу засобів ППО великого радіуса дії. Насамперед Patriot, які захищають наші цивільні міста. Але, на жаль, їх не вистачає для того, щоб вони могли збивати літаки на лінії фронту", – пояснив Нарожний.

Україна має літаки F-16. Але вони зараз захищають наші цивільні міста. Зокрема, збивають крилаті ракети, "Шахеди" і так далі. Військовий експерт додав, що через усі ці фактори Україна наразі не має ініціативи на полігоні.