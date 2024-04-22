Росіяни планують не "СРСР 2․0", а Бучу в масштабах всієї України, – Литвиненко

Секретар РНБО України Олександр Литвиненко вважає, що в України є достатньо ресурсів для перемоги у війні. Він також зазначив, що потрібно усвідомити той факт, що ЗСУ воюють не лише за Крим та Донбас.

Секретар РНБО також зауважив, що росіяни планують не "СРСР 2.0", а зробити Бучу із кожного міста України. Тому він вважає, що Україна зобов'язана перемогти.

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Чи є в України ресурси для перемоги у війні

Литвиненко вважає, що в України є достатньо ресурсів для перемоги у війні над Росією, яка несе загрозу нашій незалежності та територіальній цілісності.

Він висловив переконання, що важливо усвідомити, що українські війська ведуть боротьбу не лише за Крим чи Донбас, а за кожне місто України.

Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які стерті з лиця землі,

– підкреслив Литвиненко.

Секретар РНБО зауважив, що росіяни не планують робити "СРСР 2.0", у їх планах зробити Бучу із кожного міста України, що ставить під загрозу фізичне виживання мільйонів українців.

Він вважає, що Україна має перемогти, оскільки іншого шансу просто немає.

"Ми не можемо не перемогти, бо це питання нашого виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку", – зазначив Литвиненко.

Він також зазначив, що повернення ситуації до 24 лютого 2022 року є неможливим.

У нас постає інша країна, із зовсім іншим досвідом, із зовсім іншою економікою, з іншим суспільством. Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як ми жили раніше, ми ніколи не будемо,

– наголосив Литвиненко.

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