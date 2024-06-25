Чи може Україна збити ядерну ракету: відповідь експерта з ракетно-ядерного озброєння

Українська протиповітряна оборона вже успішно збиває російські ракети – Х-101, "Іскандери", "Калібри". Тому теоретично таке ж може статися з ракетою з ядерною боєголовкою.

Однак дещо інакша ситуація зі стратегічною ядерною зброєю. Такою інформацією в етері 24 Каналу поділився експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков.

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Чому можемо збивати ракети з ядерною боєголовкою

Експерт з ракетно-ядерного озброєння пояснив, що ракета з ядерною боєголовкою нічим не відрізняється у характеристиках польоту від інших ракет, як-от "Іскандер", Х-101 або "Калібр".

Ми збиваємо усі ці засоби. Якщо вони будуть споряджені ядерною боєголовкою, то будемо збивати, так само як збиваємо ракети зі звичайними боєголовками,

– пояснив Кочетков.

У теорії можлива ситуація, за якої Україна зіб'є ядерну боєголовку. Вона буде неушкоджена і приведена уже до бойової готовності в нашому розпорядженні. Про це також необхідно пам'ятати.

Чому не можемо збивати стратегічну ядерну зброю

Однак, за словами Олександра Кочеткова, зовсім полярна ситуація зі стратегічною ядерною зброєю. На жаль, в України немає потрібних систем, щоб збивати такі засоби. Вони є у США, Ізраїлю, Великої Британії, Франції, Індії, Пакистану, КНДР та Росії.

У цих країн є стратосферні протиракети, які працюють на висоті приблизно 30 – 40 кілометрів. Вони перехоплюють ядерні боєголовки у стратосфері, там відбувається зіткнення, потім вибух і вони просто не долітають,

– зазначив експерт з ракетно-ядерного озброєння.

"90% російських ядерних ракет, найімовірніше, не долетять до цілі. Але 10% можуть долетіти, і у США, як у цивілізованій країні, такі втрати вважаються неприпустимими. У Росії такої норми нема, там втрат взагалі не рахують", – додав він.

Україна посідала 3 місце за ядерним потенціалом після США та Росії. Утім, у 1994 році підписала Будапештський меморандум і відмовилася від ядерної зброї, взамін на компенсацію за матеріал у боєголовках та гарантії безпеки від інших ядерних держав.

Нещодавно представник ГУР Андрій Юсов сказав, що погрози Владіміра Путіна щодо застосування ядерної зброї – це лише шантаж, спрямований на залякування Заходу та перешкодження підтримці України.