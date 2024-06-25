Чи може Україна збити ядерну ракету: відповідь експерта з ракетно-ядерного озброєння
Українська протиповітряна оборона вже успішно збиває російські ракети – Х-101, "Іскандери", "Калібри". Тому теоретично таке ж може статися з ракетою з ядерною боєголовкою.
Однак дещо інакша ситуація зі стратегічною ядерною зброєю. Такою інформацією в етері 24 Каналу поділився експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков.
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Чому можемо збивати ракети з ядерною боєголовкою
Експерт з ракетно-ядерного озброєння пояснив, що ракета з ядерною боєголовкою нічим не відрізняється у характеристиках польоту від інших ракет, як-от "Іскандер", Х-101 або "Калібр".
Ми збиваємо усі ці засоби. Якщо вони будуть споряджені ядерною боєголовкою, то будемо збивати, так само як збиваємо ракети зі звичайними боєголовками,
– пояснив Кочетков.
У теорії можлива ситуація, за якої Україна зіб'є ядерну боєголовку. Вона буде неушкоджена і приведена уже до бойової готовності в нашому розпорядженні. Про це також необхідно пам'ятати.
Чому не можемо збивати стратегічну ядерну зброю
Однак, за словами Олександра Кочеткова, зовсім полярна ситуація зі стратегічною ядерною зброєю. На жаль, в України немає потрібних систем, щоб збивати такі засоби. Вони є у США, Ізраїлю, Великої Британії, Франції, Індії, Пакистану, КНДР та Росії.
У цих країн є стратосферні протиракети, які працюють на висоті приблизно 30 – 40 кілометрів. Вони перехоплюють ядерні боєголовки у стратосфері, там відбувається зіткнення, потім вибух і вони просто не долітають,
– зазначив експерт з ракетно-ядерного озброєння.
"90% російських ядерних ракет, найімовірніше, не долетять до цілі. Але 10% можуть долетіти, і у США, як у цивілізованій країні, такі втрати вважаються неприпустимими. У Росії такої норми нема, там втрат взагалі не рахують", – додав він.Зверніть увагу!
Нещодавно представник ГУР Андрій Юсов сказав, що погрози Владіміра Путіна щодо застосування ядерної зброї – це лише шантаж, спрямований на залякування Заходу та перешкодження підтримці України.