Може випливти неочікуване: американський журналіст заявив, що візьме інтерв’ю в Путіна

Американський журналіст Такер Карлсон підтвердив чутки про те, що має взяти інтерв'ю у Владіміра Путіна. За словами телеведучого, розмову буде оприлюднено у невідредагованому вигляді на його сайті та у соцмережі X.

В ефірі 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман зазначив, що Такен Карлсон має свої специфічні погляди. Проте головне, що він викладе інтервʼю у не змонтованому вигляді.

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"Тоді це взагалі буде дивовижна історія. Адже вперше за понад 2 роки війни ми почуємо як говорить Путін. Ми ж досі жодного разу не чули. Де ми чули? В кремлівських ЗМІ? Де всі питання, а також відповіді наперед прописані. В якихось уривках з монтажу, які викладали самі росіяни?", – наголосив політтехнолог.

А тут, напевно приблизно 2 години підряд, навряд чи це буде 40 хвилин, справжньої розмови зі справжнім Путіним. Цього взагалі не бачив ніхто. Там може виявитися якась сенсація,

– додав Шейтельман.

Він зазначив, що навряд чи Путін поміняє самі меседжі. Проте те, як він це буде подавати, що він буде робити без монтажу – ось це цікаво. Можливо, навпаки – ми й цілий світ побачимо божевільного.

Що треба знати про Такена Карлсона

Такер Карлсон неодноразово із симпатією відгукувався про Володимира Путіна. Крім того, звинувачував американські ЗМІ в "корупції". Нібито вони не горять бажанням розмовляти з Путіним і охоче публікують інтерв'ю з Володимиром Зеленським, які він назвав "підлесливими розмовами", що втягують США у війну у Східній Європі.

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