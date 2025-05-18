"Це може спрацювати": генерал-майор Британії сказав, як Європа може зараз допомогти Україні

"Коаліція рішучих" дає задню у питанні розгортання миротворчого контингенту в Україні. Однак європейські країни можуть допомогти Україні із завершенням війни іншим способом.

Про це 24 Каналу сказав генерал-майор збройних сил Великої Британії у відставці Чіп Чепмен, зауваживши, що будь-який сценарій реалістичний і не можна виключати жодного варіанта.

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Європа має кілька сценаріїв допомоги Україні

Росія не повинна мати право накладати вето на опцію розгортання миротворчих сил в Україні. Варто зауважити, що сама Росія має миротворчі місії у Придністров'ї та Південній Осетії. У такий спосіб Кремль намагається запобігти прагненню Молдови та інших колишніх радянських республік рухатися на Захід.

"Я думаю, що такі сценарії повинні залишатися можливими, включаючи варіанти із зоною заборони польотів. Це дійсно реалістична концепція наразі й не Росія повинна накладати вето", – мовив Чепмен.

Зверніть увагу! Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що "Росія не може допустити, щоб інфраструктура НАТО опинилася поблизу її кордонів". Він також наголосив, що Москва не погодиться на присутність європейських миротворців в Україні.

Також за даними ЗМІ, відбулося значне зрушення в обговореннях щодо можливості розгортання військ в Україні. Європейські лідери й воєнні планувальники тепер більше фокусуються на можливості введення зони заборони польотів над Україною, а не на розгортанні військ на землі, адже у Великій Британії та інших європейських країн існує серйозний дефіцит військ.

Я думаю, що це може бути варіантом,

– додав генерал-майор збройних сил Великої Британії у відставці.

За його словами, одного разу це вже спрацювало, наприклад, після першої війни у Перській затоці була введена зона заборони польотів. Нині це може спричини для Росії додаткові втрати, якщо вони спробують перейти кордон. Однак питання ведення бойових дій та можливості застосування п'ятої статті НАТО, наприклад, під час збиття літаків, роблять обговорення складними й тривалими.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що європейські країни не відправлятимуть своїх солдатів на лінію фронту у разі досягнення перемир'я між Україною та Росією. Контроль над дотриманням припинення вогню здійснюватимуть іншим способом.