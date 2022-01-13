Може загрожувати розривом відносин, – Кремль про наміри США ввести санкції проти Путіна
Джерело:ТАСС
У Конгресі США зареєстрували проєкт з пропозиціями ввести санкції проти Володимира Путіна. У Кремлі одразу відреагували на це і закидали Вашингтон погрозами.
З заявою виступив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Рупор Кремля прирівняв санкції до оголошення про розрив відносин.
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У Кремлі оцінили появу проєкту вкрай негативно
Це спроба чинити тиск на Москву, апріорі безглузда, бо йдеться про санкції, які з урахуванням неминучої адекватної відповіді фактично можна прирівняти до розриву відносин,
– переконував Пєсков.
За словами речника Путіна, введення санкцій проти глави держави – "поза всякими межами". Такі кроки Москва оцінює вкрай негативно – "особливо на тлі серії перемовин, хоча і невдалих".
Санкції запровадять у випадку нападу на Україну
Зазначимо, що проєкт опублікували 12 січня – у день перемовин Росії та НАТО щодо "гарантій безпеки". Каральні обмеження введуть у випадку, якщо Москва таки атакує Україну. У Сенаті кажуть, що не сидітимуть, склавши руки, якщо Росія загрожуватиме українським територіям.
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Про які санкції проти Путіна може мовитись:
- Володимиру Путіну заборонять в'їзд в США.
- Також заморозять американські активи глави Кремля.
- Такі ж обмеження діятимуть для прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна, голови МЗС Сергія Лаврова та міністра оборони Сергія Шойгу, а також – командувачів різних військ та інших осіб.
- Санкції можуть стосуватись "Північного потоку-2" і не допустити його введення в експлуатацію.
- Зачеплять і платіжну систему SWIFT.
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