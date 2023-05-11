Можемо втратити багато людей, – Зеленський пояснив, чому Україна досі не розпочала контрнаступ

Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно більше часу, щоб розпочати довгоочікуваний контрнаступ ЗСУ. Київ чекає на обіцяну зброю від Заходу.

Очікуваний контрнаступ може стати вирішальним моментом у війні. При цьому це випробування для України, яка прагне довести, що зброя та техніка, отримані від західних партнерів, можуть призвести до значних перемог на полі бою.

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Зеленський прокоментував готовність ЗСУ до контрнаступу

Президент Зеленський сказав, що фізично та морально українські військові готові до контрнаступу, але нам все ще бракує зброї, у тому числі бронетехніки, яка надходить партіями.

На його думку, якщо ЗСУ підуть в наступ зараз, він буде успішним. Проте поляже більше наших захисників.

З [тим, що ми вже маємо] ми можемо рухатися вперед і, я думаю, досягнемо успіху. Але ми втратимо багато людей. Я гадаю, що це неприйнятно. Тож нам треба почекати. Нам все ще потрібно трохи більше часу,

– сказав він журналістам.

Президент висловив упевненість у тому, що українські військові зможуть наступати.

Україна намагається знизити очікування контрнаступу

Коли й де станеться український наступ, поки що секрет. Тим часом російські сили зміцнили свою оборону вздовж лінії фронту, яка тягнеться на 1 450 кілометрів.

В останні тижні українська сторона публічно і приватно намагалася знизити очікування прориву. BBC пише, що високопоставлений урядовець, який говорив на умовах анонімності, сказав, що цей наступ не слід розглядати як "срібну кулю" у війні.

Україна хоче знизити очікування західних партнерів, адже якщо він їх "розчарує", то це може загрожувати скороченням військової підтримки та посиленням тиску щодо переговорів з Росією.

У кожного буде ідея. Але вони не можуть змусити Україну здати території. Чому будь-яка країна світу має віддавати Путіну свою територію?

– наголосив Зеленський.

Захід вважає, що Україна готова до наступу