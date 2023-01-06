В очікуванні "Шахідів" на Різдво: як Росія змінює тактику і чому сили ППО до цього готові

Росія не полишає спроб знищити Україну, відповіддю на геноцид є тотальний спротив на землі, воді та в небі. За час війни сили оборони навчилися не лише реагувати на небезпеку, але й діяти на випередження. Одним із прикладів такого підходу є "вирішення" проблеми іранських безпілотників.

Попри так званий наказ Путіна російським військам припинити вогонь на час Різдва, ніхто в Україні та світі насправді не вірить агресору. Від ворога можна чекати всього. 24 Канал аналізує, чому загроза від "Шахідів" у цьому році може значно зрости. Водночас і панікувати не варто, сили ППО готові до будь-яких сценаріїв.

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"Шахіди" повернулися

2 січня у вечірньому зверненні до нації президент Зеленський попередив про нові можливі атаки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 та закликав бути готовими до чергового акту терору з боку росіян.

Слова Зеленського – не якась "жахалка", адже після деякої паузи "Шахіди" повернулися. 1 і 2 січня нового року росіяни здійснили пуски дронів-камікадзе. Більшість із них було знищено силами ППО, проте, боротьба з ними не була легкою справою.

Найближчим часом ця кількість може зрости. Ми маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку "Шахідами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити – і зробимо все, – щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші,

– наголосив Зеленський.

Як Росія змінює тактику

Росіяни змінили тактику й почали запускати "Шахіди" по річищу Дніпра на низькій висоті. Так вони ускладнюють виявлення цілей для українських ППО й відповідно підвищують шанс на те, що "Шахід" долетить туди, куди його запрограмував оператор-терорист.Збитий іранський дрон-камікадзе / фото СтратКом ЗСУ

Знищення ворожих безпілотників є с пільною справою багатьох військових – ракетників, льотчиків і звичайних піхотинців тощо. Так, 2 січня президент відзначив повітряні командування "Центр", "Південь" і "Схід", а також окремо бійцям з 96-ї Київської, 208-ї Херсонської та 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил і бійцям 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ.

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Як працюють дрони-камікадзе Це баражуючий боєприпас, артилерійський снаряд вагою бойової частини до 40 кілограмів. Він має крила, фюзеляж, двигун, гвинт, злітає з катапульти і летить туди, куди його спрямували оператори. У цій конструкції є електроніка, що має GPS-навігацію, навіть декілька: якщо заглушать одну, то працюватиме інша. Дрони програмуються на певні маршрути, летять по супутниковому зв’язку.



Під час двох останніх атак – 45 і 39 дронів були знищені. Летять дрони по річищу Дніпра, основна мета – це столиця. Повітряні командування "Схід" та "Південь" знищили певну кількість дронів, деяких на шляху до столиці збили винищувачі, а більшу частину знищено на підступах до Києва. За словами речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната, Київська зенітно-ракетна бригада попрацювала доволі успішно.

Чого домагається Росія

Російські атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином і частиною геноцидної війни, що її розв’язали росіяни проти України. Таким чином вони намагаються створити в Україні гуманітарну катастрофу та зламати спротив нації.

На думку росіян, якщо мільйони українців мерзнутимуть узимку, вони стануть більш мирними та пристануть на переговори за російським сценарієм, тобто Росія хоче примусити Україну капітулювати .

. Інший аспект таких атак – вибиття ресурсів ППО. З самого початку вторгнення Росія не спромоглася встановити контроль над українським небом. Москва має сотні сучасних бойових літаків, здатних кардинально змінити ситуацію на фронтах, проте, не може їх використовувати, адже ті стануть здобиччю для українських ракет. Відтак, Росія не може реалізовувати свою традиційну тактику "килимових бомбардувань".

Наслідки "килимових бомбардувань" у Сирії / скриншот з відео

Саме так росіяни діяли з початку вторгнення на Чернігівщині та Сумщині, але були жорстко покарані. Натомість ворог відігрався у небі над Маріуполем, там українські ППО не мали змоги ефективно працювати, а тому росіяни безкарно бомбили мирне місто та вбивали тисячі людей. Лише під завалами маріупольського театру російські авіатори вбили кілька сотень жінок і дітей. Так, вони чудово знали, що роблять, адже напис "ДІТИ" перед театром, було видно навіть зі супутників.

До цього тактику бомбардувань Росія безжально використовувала у Сирії та Грузії, а до того це робив ще СРСР –

в Афганістані (афганські партизани змогли зменшити їх інтенсивність лише після того, як США після довгих вагань передали їм "стінгери").США озброїли моджахедів ракетами Stinger / фото rarehistoricalphotos.com

Неможливість бомбардувати українські міста повернула артилерію у призабутий статус "богів війни", проте, Росія фактично витратила усі свої снаряди на Донбасі за останні пів року, решту – знищили українські оператори систем HIMARS.

За оцінками очільника ГУР Кирила Буданова, вже незабаром у росіян почнеться снарядний голод і не буде чим воювати (ознаки цього ми вже бачимо на фронті), таким чином питання про активізацію авіації, яку в Росії називають повітряно-космічними силами, є питанням продовження воєнних дій та виживання режиму Путіна.

Саме тому Росія нині запускає і ракети, і "мопеди". Щоб "вибити" українське ППО та мати потім змогу заходити в українське небо та бомбити українців.

Якщо в Другій світовій війні "совєти", маючи практично невичерпний людський ресурс, гнали на німецькі кулемети беззбройних "піджаків", щоб виснажити ворога, то нині вдалися до комбінованих дій. Так, атаки "піджаків" замінили на атаки "чмобіків" під Бахмутом та іншими містами (історія з ПТУ №19 у Макіївці вказує на те, що Росія рада розмінювати один український снаряд MLRS на сотню своїх громадян), а в небі таку ж роль відіграють дешеві іранські дрони.

При цьому, ракети в росіян вже практично закінчилися. Згідно з оцінками українських розвідників, ворог має ресурс на 1–2 масштабних обстріли, а далі змушений буде чекати, коли на заводах по всій Росії за кілька місяців знову назбирають ракет на нову спробу.

Чи спрацює план Росії?

Коротка відповідь: ні.

Росія розраховує, що дешеві "мопеди" будуть збивати дорогими ракетами. Такі випадки є, проте вони діють як "останній аргумент". Захисники українського неба просто не мають вибору – не збивати БПЛА, адже він може завдати значної шкоди і навіть вбити цивільних. Саме тому, по Shahed-136 можуть працювати не лише старенькі С-300 і "Буки", але й сучасні та дорогі NASAMS та IRIS-T.

Саме так подекуди було восени, коли небезпека від "мопедів” була чи не найбільшою. Втім, ситуація змінилася – українські ППО змушені стрімко адаптуватися та мінятися.

Україна поставила собі за мету побудувати ешелоновану систему ППО. На початку вторгнення почали з малого й вже незабаром українське небо прикриють найпотужніші системи PATRIOT.

Майкл Кофман, експерт з російської армії в дослідницькому інституті CNA, наголосив, що українці використовують "різні системи протиповітряної оборони" для боротьби з загрозою, включно з ракетами системи радянських часів і НАТО, кожна з яких має свій профіль вартості.

Станом на зиму 2023 року ця схема вже працює. Вона дозволяє мати більше часу на оцінку ситуації, дає вибір і право на "другу спробу". Таким чином Україна отримує можливість не витрачати коштовні ракети на дешеві "мопеди", а раніше їх виявляти та віддавати на поталу економічно обгрунтованішим зразкам зброї.

Якщо є загроза життю, то ви, певно, все витратите, щоб зберегти своє життя. Тут некоректно порівнювати. Я бачив це в західній пресі. Не вперше вже. Мені іноді здається, що в деяких газетах є колонка для російських пропагандистів, щоб вони там висловлювали свою думку. Це і в США, і в Європі є ЗМІ, які публікують інколи суперечливі речі,

– речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат поянює специфіку роботи українських ППО.

Під час російських атак 1–2 січня 2023 року ми спостерігали, як це працює. Іранські дрони росіян перехоплювали за допомогою стареньких переносних ЗРК "Ігла" та навіть автоматичної зброї – мобільні групи мисливців на "шахідів" показали себе з найкращого боку, як і мобільний застосунок єППО, який зробив боротьбу з ворожими дронами-камікадзе справою всіх українців.

Також все активніше працює українська авіація, наші пілоти мають успішний досвід перехоплення як ракет, так і дронів, ведеться робота над дронами-перехоплювачами, покращуються можливості українських засобів радіолектронної боротьби.

Доволі ефективними проти БПЛА виявились німецькі "Гепарди", яких ще влітку критикували ледь не хором та постили в мережі меми. Це дійсно широкий асортимент інструментів для знищення загрози і Україна його активно використовує. Саме тому росіяни змінюють тактику, коли пускають свої дрони вночі вздвож річок у сподіванні, що Shahed-136 зіб'є не "Ігла" чи "Стінгер", а AIM-120 AMRAAM за сотні тисяч доларів. Проте, Україна довела, що може швидко адаптуватися до нових загроз. І результати січня 2023 року вже доводять, що план росіян зазнає фіаско.

Скільки в Росії ще залишається "шахідів"

Союзники України не припиняють поставок зброї, а навпаки збільшують обсяги. З осені цивілізовані країни усвідомили посилення українських сил ППО і ПРО. З того часу поставки тільки зростають. Як і майстерність українських захисників неба.

У Росії ситуація інша – іранські дрони Shahed-136 з першої партії швидко закінчилися, а нові БПЛА Іран просто не встигає збирати – далися взнаки й санкції (там чимало іноземних компонентів, які нині відкрито практично неможливо дістати), сам процес виробництва дронів не є промисловим, а швидше – "кустарним". Ба більше, навіть з такої закритої країни, як Іран, приходить інформація про ліквідацію відповідальних за виробництво дронів і саботаж. Також повідомлялося і про можливі атаки на виробництва цих дронів на території Сирії, що їх здійснили ізраїльські ВПС (що це було насправді, дізнаємось лише після перемоги).

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Нині відомо, що Росія вже використала близько 660 іранських БПЛА з великої партії у 1750 штук. Іран наразі не може надіслати росіянам решту, а передає дрони частинами по 250–300 екземплярів.

По прибутті до Росії вони проходять модернізацію – на них ставлять російську систему "Глонасс", малюють ті сами написи "Герань" і номери, а також адаптують системи для зимової війни. Все це потребує часу та певних зусиль. Звісно, росіяни не були б собою, якби не спробували зіпсувати українцям Різдво своїми ракетами чи дронами. Втім, захисники українського неба будуть до цього готові.