Можлива ліквідація ПВК "Вагнера", – політтехнолог назвав головні ознаки
Євгєній Пригожин дозволяв вагнерівцям останніми словами обзивати Валєрія Гєрасімова. Тож тепер, коли Гєрасімова призначили командувачем армії Росії в Україні, у власника ПВК "Вагнера" можуть виникнути проблеми.
Так, мовиться й узагалі про ліквідацію ПВК "Вагнера". Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Герасимов тепер може кинути вагнерівців куди завгодно
Мовиться навіть не про ліквідацію особисто Пригожина, що не так важливо. А про ліквідацію ПВК "Вагнера",
– зазначив політтехнолог.
Утім, ліквідувати ПВК "Вагнера" не так просто, оскільки це озброєна армія. Крім того, до вчорашнього дня не було зрозуміло, хто з них сильніше.
Сьогодні ж Герасимов особисто керує російськими військами в Україні. Тож може віддати будь-який наказ вагнерівцям, хоч "вишикуватися та побігти на Київ". Ось так може зникнути ПВК "Вагнера", адже якщо розформовувати військо Пригожина, то треба думати, куди ж дівати усіх цих зеків.
Шейтельман припустив, що ПВК "Вагнера" можуть ліквідувати: дивіться відео
Чому посіпаки Пригожина втекли з-під Бахмута
Шейтельман пригадав, що нещодавно вагнерівці намагалися взяти Бахмут, що в Донецькій області, а потім почали штурмувати Соледар. На його думку, це пов'язано з тим, що позаду ПВК "Вагнера" поставили нові підрозділи російських десантників.
І річ навіть не в тому, що десантників використовували як загороджувальні загони, а в тому, що їм дозволяли просто стріляти вперед, де "бігають вагнерівці".
Можливо, вони втекли з-під Бахмута, щоб позбавитися "піклування" десантників. Тобто поки це схоже на операцію щодо ліквідації,
– припустив політтехнолог.
Однак це не гарантує, що ПВК "Вагнера" ліквідують, адже Пригожин ще не повністю втратив свій вплив. На думку Шейтельмана, ймовірно, Пригожин ще може здійснити так званий реванш.
У Пригожина можуть виникнути проблеми
- Засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин опинився в центрі конфлікту із російськими міноборони та генштабом. Імовірно, що всередині Росії ширяться чутки щодо ліквідації керівника вагнерівців.
- Російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін припустив, що генералітет країни-агресорки просто ненавидить Пригожина. Тож Герасимов може спеціально затримувати боєприпаси та військову техніку, щоб підривати авторитет власника ПВК "Вагнера" серед мобілізованих.
- Пригожин посилює свою владу в Росії та публічно робить максимально брутальні заяви. Політолог Ігор Рейтерович зауважив, що це спрацьовує на певний сегмент населення Росії, але дуже дратує політиків.
- Крім того, власник ПВК "Вагнера" обрав собі ледь не прямий канал комунікації з Владіміром Путіним і може доносити до нього свою позицію. Відтак, Пригожина намагатимуться усунути, адже суперництво в країні-агресорці наростає.