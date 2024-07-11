Можлива ракетна небезпека: з "Оленьї" злетіла стратегічна авіація ворога, – моніторингові канали

Росія вранці 11 липня підняла у небо свою стратегічну авіацію з аеродрому "Оленья" у Мурманській області. Через це існує потенційна загроза ракетної небезпеки для України.

Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали. Водночас наразі достеменно невідомо, чи рухаються літаки Ту-95 у бік пускових рубежів, передає 24 Канал.

До теми Партнери не допоможуть: чи може України дістати до аеродромів базування бомбардувальників Ту22м3

Росія знову підняла у небо Ту-95

У моніторинговому телеграм-каналі Monitor розповіли, що, станом на 09:05 відмічено зліт бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья". Кількість бортів ще уточнюється.

У разі бойового вильоту входження до Саратовської, Волгоградської областей та Каспійського регіону очікується розрахунково з 12:00 по 13:30. Відповідно запуск ракет Х-101/55 та їх можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 13:00,

– пишуть монітори.

Згодом у телеграм-каналі уточнили, що наразі зафіксовано 1 літак Ту-95 в межах Мурманської області Росії. Тому поки що загрози ракетної небезпеки для України немає.

Інші моніторингові спільноти також писали, що, за попередніми даними, літак Ту-95 летить в інший бік від пускових рубежів. Тому ймовірно, що це може бути навчальний політ.