"Моя суб'єктивна оцінка": Буданов висловився про ймовірність Третьої світової війни

Начальник Головного управління розвідки не боїться давати прогнозів щодо складних питань. Зокрема, Кирило Буданов відповів, чи наближається світ до глобальної війни.

Головний розвідник України дав інтерв'ю журналістам і, слід сказати, що він був досить обережним у своїх висловлюваннях, порівняно з іншими розмовами. Проте разом з тим він не виключив, що ми рухаємось до світової війни.

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Чи буде Третя світова: відповідь Буданова

За словами глави ГУР, запитання стосовно Третьої світової є риторичним, і відповідь на нього не така проста, як може здаватися, на перший погляд.

Так, я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємося до глобальної війни. Це моя суб'єктивна оцінка,

– констатував він.

Окрім того, Буданов зазначив, що зараз у світі є конфлікти, окрім російсько-української війни, які можуть видаватися регіональними. Вочевидь, йдеться, з-поміж іншого, про війну між Ізраїлем та ХАМАС.

Однак всі ці конфлікти пов'язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті у відповідні процеси. У результаті на основі цього може спалахнути глобальна війна.

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