Можлива відставка Джонсона: що зміниться для України

Насправді нічого страшного не станеться, навіть якщо Джонсон піде у відставку. Просто у демократичних суспільствах так буває. Так заведено.

І немає нічого незвичайного у відставці вкрай непопулярного в Британії прем'єр-міністра, що погрузнув у скандалах, у момент економічної кризи, ще й підігрітої дурістю Brexit, яку цей самий прем'єр-міністр активно просував.

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Що відбувається у Британії

І так, Борис Джонсон дуже не популярний у Британії. Так, його постійно супроводжують скандали.

І так, зараз у Британії найвища інфляція за 40 років та постійні протести і страйки. Хоча в останньому, в інфляції, Борис мало чим може бути винен. Але проблеми в економіці багато в чому пов'язані з Brexit, а тут його вина очевидна.

І так, у демократичних країнах цього може бути достатньо для відставки прем'єр-міністра. І її, відставку, може ініціювати партія цього прем'єр-міністра. Розуміючи, що непопулярний лідер тягне рейтинг на дно.

Але все це, звичайно, можна відкинути, спостерігаючи за Туманним Альбіоном із Києва чи Львова і побачити руку кремля. Підступна рука кремля повернулася в минуле і розливала пиво на Даунінг-стріт під час Різдвяної вечірки, коли всі британці сиділи під жорстким локдауном… Реальний сценарій? Ні, звичайно.

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Чи важлива для України підтримка Британії?

Так. І вона нікуди не подінеться, навіть якщо Джонсона зможуть відірвати від його крісла, в яке він вчепився аж до непристойності сильно. Адже підтримка України – це не дурість Джонсона, це консенсус у британських елітах. Котрий поділяють обидві партії. І підтримка нікуди не дінеться із відставкою Бориса Джонсона.

Щобільше, саме завдяки Україні Борис намагався зберегти своє крісло. Як тільки взимку перед Джонсоном замаячила перспектива відставки, він одразу ж почав розводити небачену активність на українському напрямку. Сподіваючись, що війна врятує його.

У моменті інтереси України та Джонсона збіглися. Але найважливіше, що збігаються інтереси Британії та України. І тому будь-який новий прем'єр-міністр, навіть якщо Джонсона зможуть відправити у відставку, проводитиме політику підтримки України. Нехай вона, може, буде і не такою артистичною, яскравою та персоніфікованою.

А якщо українці хочуть попереживати з приводу якогось прем'єр-міністра в Європі, то краще перейматися Маріо Драгі. Бо потенційна зміна глави уряду в Італії, де замість технократа Драгі міг би прийти якийсь популіст, справді загрожувала б єдності ЄС у підтримці України. Але ще більше вона б загрожувала економіці Італії, де накопичилося безліч проблем і де тільки сумніви інвесторів у її майбутньому можуть призвести до кризи, так що може і пронесе.

І так, Україна у центрі світової уваги. Але це не означає, що ми – пуп Землі. А отже, події в Лондоні чи Вашингтоні можуть бути не пов'язані з нами. І навіть не пов'язане з путіним. Таке буває…

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