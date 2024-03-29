Можлива загроза ракетного удару: зафіксовано активність літаків Ту-95МС у Росії

Російські загарбники не припиняють загрожувати Україні з неба. Повітряні сили попередили про активність літаків Ту-95МС у небі країни-агресорки.

Саме ці літаки є носіями крилатих ракет Х-101, Х-555 або Х-55. 24 Канал закликає не ігнорувати повітряні тривоги вночі у разі їх оголошення.

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Росіяни активізували свої Ту-95МС

Повітряні сили 29 березня о 0 годин 32 хвилини написали, що зафіксовано активність 4 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області країни-агресорки. Усі ці борти здійснюють політ у південно-східному напрямку.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– зазначили військові.

До цього про зліт ворожих винищувачів повідомляли моніторингові телеграм-канали. Там зазначили, що входження ворожих винищувачів до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково о 3 годині – 4 годині 30 хвилин.

Уже о 0 годин 49 хвилин моніторингові телеграм-канали писали про 6 бортів Ту-95МС у небі Росії.

До цього Росія запустила по Україні "Шахеди"

Російська армія ввечері 28 березня запустила по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей лунали сигнали повітряної тривоги.

Вектор руху російських безпілотних літальних апаратів з плином часу змінювався. Спочатку тривоги були у північно-східних областях країни, а згодом дійшли й до Заходу України, зокрема Чернівецької та Хмельницької областей.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Черкасах. Очільник ОВА Ігор Табурець зазначив, що оборонці продовжують посилено працювати по ворожих цілях у небі й вже є кілька збитих "Шахедів" у регіоні.

Крім того, вибухи також пролунали у Дніпрі та Кам'янському. За словами глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог атакував низку об'єктів критичної інфраструктури в області, через що були у деяких районах проблеми зі світлом.