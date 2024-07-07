Можлива загроза ракетного удару: злетіли російські борти Ту-95

У небі Росії пізно ввечері 7 липня зафіксували зліт літаків Ту-95. Існує загроза можливого ракетного удару вночі.

Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах ЗСУ. До цього про виліт ворожих Ту-95 писали моніторингові телеграм-канали.

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У небо злетіли російські Ту-95, які можуть нести Х-101

У Повітряних силах близько 22:50 написали, що зафіксовано зліт 4 бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" у Мурманській області Росії.

Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – після 01:10. Слідкуйте за нашими повідомленнями!

– зазначили військові.

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У моніторинговому телеграм-каналі Monitor розповіли, що у разі бойового вильоту літаків Ту-95 входження до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково з 01:00 по 02:30.

"Відповідно запуск ракет Х-101 та їх можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 03:30 по 04:30", – написали у каналі.

Варто наголосити, що кількість бортів, яка може прямувати на пускові рубежі впродовж ночі може збільшитися.

Коли востаннє ворог атакував з бортів Ту-95

Вночі 22 червня ворог завдав масованого комбінованого удару по Україні дронами-камікадзе та ракетами різного типу. Тоді окупанти атакували нашу державу й ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС.

Загалом під час тієї атаки ворог випустив 10 крилатих ракет Х-101/Х-555. Нашим захисникам вдалося збити 7 ворожих ракет цього типу.

Здебільшого ворог використовує ці ракети для ударів по українських енергооб'єктах. Так, під час обстрілу 22 червня постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури у Львівській та Запорізькій областях. Також було поранено 2 енергетики на Запоріжжі.

Варто зазначити, що з початку цього року ворог щонайменше 19 разів обстрілював Україну ракетами типу Х-101. Що це за зброя, чим вона небезпечна і наскільки ефективна для росіян – читайте у матеріалі.