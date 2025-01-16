Росія зробила надто багато зла, – політолог про можливість зустрічі Зеленського з Путіним

Міністр зовнішніх справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна не відмовлятиметься від своєї позиції щодо прямих переговорів з російською владою. Зокрема, президент Володимир Зеленський не вестиме перемовини особисто з главою Кремля.

Як у такому випадку почати діалог, чи, можливо, Україні треба змінювати позицію, сказав 24 Каналу політолог, виконавчий директор міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Наприклад, наслідувати політику Дональда Трампа, який вже планує зустріч з Путіним.

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"Є багато інших успішних кейсів"

Наразі немає підґрунтя для зустрічі президента Володимира Зеленського та Владіміра Путіна. До того ж не має сенсу переглядати політику щодо перемовин з Путіним. Нагадаємо, що відповідне рішення РНБО ввели у дію у жовтні 2022 року.

На тлі того, що вже натворила Росія, скільки зла вона принесла, я мало собі уявляю хоча б якусь двосторонню конструктивну розмову між нашим президентом та міжнародним злочинцем,

– зазначив Буряченко.

У світі є багато прикладів ведення перемовин через посередників, один з них – зернова угода. Тоді Україна та Росія окремо одна від одної підписували угоду з Туреччиною та Організацією Об'єднаних Націй, які забезпечували виконання домовленостей. Проте умови цієї угоди були спільні.

До речі, свого часу президент Володимир Зеленський згадував цю успішну дипломатичну практику й навіть казав, що, можливо, вона ще застосовуватиметься.

Тому щось подібне можна зробити й зараз. Для цього не потрібно входити в прямі перемовини з Росією, адже потрібні сильні позиції, забезпечити які можуть тільки наші партнери,

– мовив політолог.

Україна вже сформувала своє бачення мирної угоди. Формула миру – це єдиний документ, який зараз стоїть на умовному геополітичному столі. Проте нині важко уявити, що може стати фундаментом для якихось мирних перемовин, ще й прямих з Росією.

"Зараз Росія прагне того, щоб Україна відмовилася від своєї суб'єктності й участі в наддержавних інституціях безпекового змісту. Це величезна пастка, тому що питання не тільки про НАТО. Навіть будь-які безпекові союзи, які ми захочемо або створити, або доєднатися, ми цього зробити не можемо. Тому ні про які на даному етапі двосторонні перемовини між Росією та Україною мови точно бути не може", – додав Буряченко.