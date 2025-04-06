Така ймовірність існує, – військовий прокоментував можливе припинення вогню

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зараз Україна та Росія ближчі до миру, ніж коли-небудь. Російські окупанти дійсно можуть погодитися на певне припинення вогню, однак згодом його порушать.

Така можливість є, але не найближчими тижнями. Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

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"У ворога буде вибір"

Олександр Мусієнко зазначив, що Україна виступає за повне припинення вогню. На жаль, Росія зараз демонструє протилежні тенденції, у цьому і полягає проблема. Немає ознак того, що ворог зараз готується припинити вогонь.

Загарбники готуються до того, щоб надалі підживлювати та перегруповувати свої військові контингенти, доукомплектовувати, поповнювати втрати та проводити наступальні дії на окремих ділянках, намагаючись їх інтенсифікувати.

З іншого боку, чи достатньо зараз у Росії ресурсів, сил та можливостей для того, щоб говорити про якісь стратегічні чи бодай оперативні успіхи на фронті? На мою думку, ні. Ворог буде концентруватися на тому, щоб спробувати виснажувати підрозділи ЗСУ, здійснюючи максимальний вогневий вплив, закидаючи штурмовими групами, які у великій кількості знищуються. Це дає можливість стримувати фронт від прориву,

– вважає військовослужбовець.

Також відбуваються удари з повітря. Російський терор не припиняється. Є ймовірність, що росіяни можуть дійти до стану виснаження, безперспективності своїх штурмів та атак та будуть готові йти поступки.

Однак окупанти намагаються затягувати час, паралельно проводять різні інформаційно-психологічні операції. З'являються публікації у західних ЗМІ, де є посилання на якісь джерела з Москви, які діляться якоюсь інформацією. Зокрема, що вони готові вести бойові дії стільки, скільки треба, санкції, мита на нафту нічого не означають і так далі. Насправді вони бояться різних дій щодо економіки Росії, тому постійно наголошують на цьому.

Не варто виключати можливість того, що, наприклад, до кінця 2025 року російські плани можуть передбачати припинення вогню, зупинку активних наступальних дій. Тому що ресурсні спроможності для проведення постійних наступів та штурмів все більше будуть вичерпуватися.

Може скластися так, що зараз у ворога є можливість поповнювати свої сили, поки інші ведуть наступальні дії, постійно підживлювати, щоб цей російський наступ не зупинявся від жовтня 2023 року. Чи можливо буде так підживлювати восени 2025 року? У мене є сумніви,

– сказав Мусієнко.

За його словами, може бути зменшення інтенсивності штурмів на суходолі, зменшення спроможностей Росії до ведення таких активних наступальних дій. Стан припинення вогню буде наставати якщо не де-юре, то де-факто. Можливо, не настане режим повної тиші. Але інтенсивність ворога у веденні наступу з допомогою застосування великої кількості живої сили, буде поступово згасати, особливо із застосування техніки, артилерії і так далі.

Тому для них буде вибір або продовжувати воювати суто дронами і використовувати компоненти з повітря, щось підтримуючи там, меншими та обмеженішими операціями на суходолі, або погоджуватися на припинення вогню, який вони потім порушать. Така ймовірність існує. Але не найближчі тижні, якщо ми говоримо суто про військову компоненту,

– припустив військовий.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення вогню було порушено декілька разів. Проте, на його думку, наразі ситуація ближча до досягнення миру, оскільки "обидві сторони говорять одна з одною", однак не хочуть припинення конфлікту.