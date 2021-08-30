Можливі будь-які зриви протоколів, – Арестович про візит Зеленського до США
Джерело:24 канал
Президент України Володимир Зеленський 30 серпня вилетів до США, де 1 вересня у нього запланована зустріч з американським колегою Джо Байденом. Однак у програмі візиту можливі корективи.
Зміни у протоколі зустрічі може спричинити напружена ситуація в Афганістані. Про це розповів позаштатний радник президента України Олексій Арестович в ефірі одного з українських телеканалів.
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Арестович зазначив, що в Білому домі й справді напружена ситуація через те, що відбувається в Афганістані. 31 серпня – останній день, коли іноземці можуть покинути країну. Що буде після цієї дати – невідомо. Тому радник президента вважає ознакою високої довіри те, що в такий складний час американська адміністрація не перенесла зустріч на інший час, а лише відтермінувала її на день.
Якщо почнеться військовий вплив на аеропорт Кабула, а сьогодні 5 ракет впало в той район, то це буде рішення, яке буде приймати верховний головнокомандувач, тобто Байден і все військово-політичне керівництво США, з яким і повинна спілкуватися українська делегація. І вони попросили почекати добу, щоб пройти принаймні 31 серпня,
– розповів Арестович.
Однак, через неясність у тому, що відбуватиметься після 31 серпня в Кабулі, позаштатний радник Зеленського допускає, що зміни в протоколі все ж можливі. Зараз багато чого залежить від Афганістану.
Також Арестович зазначив, що у Володимира Зеленського ще до Байдена заплановано багато зустрічей у США
Зустріч Зеленського й Байдена: головне
- 30 серпня 2021 року президент України Володимир Зеленський вилетів до США.
- Попередньою датою зустрічі президентів України та США мала відбутися якраз цього дня, однак адміністрація Білого дому відтермінувала зустріч двічі – спершу на 31 серпня, потім на 1 вересня.
- За інформацією ЗМІ у Володимира Зеленського насичена програма візиту. Спершу він відвідає Чикаго, де зустрінеться з українською діаспорою, потім полетить до Вашингтона на зустріч з Джо Байденом. На завершення український президент відвідає Сан-Франциско, де, можливо, зустрінеться з лідерами американського ринку.